Nacida con el nombre de Margaret Allison Majors, un tres de Marzo de 1917 en Chicago. Su familia mantenía un ambiente culto y liberal. El padre, Monroe Alphenes Majors , era un prestigioso médico, escritor y luchador por los derechos civiles. El trabajo de investigación del doctor Majors fue un importante apoyo en la fundación de la asociación médica para doctores negros a los que se les negaba el derecho a ser socios de colegios médicos.

La madre, Estelle C. Bonds, era música de iglesia y fue mentora de Margaret durante su primera infancia. A los cuatro años, los padres se divorcian, quedando la pequeña Margaret al cuidado de su madre, en cuya casa se reunían músicos de renombre que luego formarían a la niña conforme iba creciendo. Con solo cinco años compone su primera obra demostrando un talento impresionante para la música. Recibe enseñanzas de Florence Price y Will Marion Cook, que participaban en tertulias en su casa junto a las sopranos Albie Witehell y Lillian Evante. En la pubertad decide cambiar su apellido y toma el de su madre, con lo que se hace llamar Margaret Bonds, apellido que no quiso perder ni cuando se casó en 1940 con Lawrence Richarson, oficial de la condicional con quien tuvo una hija. Margaret Bonds era consciente y lo declaró varias veces, de la enorme dificultad que entrañaba ser mujer y ser negra con talento musical. Casi lo consideraba una maldición por el sobreesfuerzo que suponía ya que además de formarse y componer debía atender las “obligaciones femeninas” Si a ello le sumamos que por su condición racial todo le costaba más comprendemos sus quejas.

Cuando pudo, por edad, consiguió entrar en la Universidad de Northwestern en donde sufrió la dureza y el dolor del segregacionismo brutal que se practicaba. No podía residir en el campus, ni bañarse en las piscinas de la Universidad que eran solo para blancos/as, tampoco podía ir al comedor. En general el trato era vejatorio teniendo que esforzarse mucho para poder soportar el tiempo de estancia en la Universidad.

A los veinte años consigue ser la primera solista afroamericana en actuar con la Orquesta Sinfónica de Chicago. En 1932, la composición de Bond Sea Ghost compuesta por ella, ganó el prestigioso premio nacional de la Fundación Wanamaker, atrayendo la atención del público. El 15 de junio de 1933, Bonds actuó con la Orquesta Sinfónica de Chicago —la primera persona negra en la historia en hacerlo— durante su serie Century of Progress ( Concierto para piano y orquesta de John Alden Carpenter ). Regresaría en 1934 para interpretar el Concierto para piano en re menor compuesto por la ex maestra Florence Price.

En 1936, abrió la Academia de Artes Aliadas, donde enseñó arte, música y ballet . Ese mismo año, apareció una adaptación de «Peach Tree Street» en Lo que el viento se llevó

Comienza una carrera llena de éxitos y de trabajo para Margaret Bonds que se abre de una forma contundente al conocer al poeta Langston Hughes con el que establece vínculos de amistad y de admiración mutua formando tándem artístico ya que Bonds pone música en gran parte de la obra poética de Hughes. Una obra importante porque da fuerza al espíritu de la raza negra. Muchas de las personas importantes afroamericanas, han recitado a Hugues en actos significativos. Poco después este le aconseja un traslado a Nueva York donde editó música para ganarse la vida colaborando ​​en varias canciones populares. Hizo su debut como solista en el Town Hall el 7 de febrero de 1952. Alrededor de este mismo tiempo, formó la Sociedad de Cámara Margaret Bonds, un grupo de músicos negros que interpretó principalmente la obra de compositores clásicos negros. Bonds vivía en Harlem y trabajó en muchos proyectos musicales en el vecindario. Ayudó a establecer un Centro Comunitario Cultural y se desempeñó como ministra de música en una iglesia de la zona.

Fue un tiempo muy fértil para ambos artistas ya que se enriquecieron mutuamente con su arte.

También mantuvo sus estudios en la ciudad perfeccionando su técnica en la Universidad Guilliard School of Music, composición con Roy Harris, Robert Starter y piano con Djane Hers. La cantidad de obras que compuso Margaret Bonds es inabarcable. Sirva como muestra estos ejemplos

El 22 de mayo de 1952, Langston (poeta), Bonds (pianista) y Daniel Andrews (barítono) colaboraron en un proyecto, «Una velada de música y poesía en la vida de los negros«, actuando en Community Church. También escribió varias obras de teatro musical. En 1959, puso música a Shakespeare en Harlem , con libreto de Hughes. Se estrenó en 1960 en el 41st Street Theatre. Otras colaboraciones incluyen «The Negro Speaks of Rivers», «Songs of the Seasons» y «Three Dream Portraits». Otro trabajo basado en un texto de Langston Hughes fue interpretado por primera vez en febrero de 2018 en Washington, DC , por el Coro de Conciertos de la Universidad de Georgetown bajo la dirección de Frederick Binkholder. Titulada «Simon Bore the Cross», es una cantata para piano y voz, y está basada en el espiritual » He Never Said a Mumblin,

Compuso arreglos de jazz, música para niños, innumerables películas tienen composiciones suyas pues en el último tramo de su vida se trasladó a Los Ángeles y colaboró estrechamente con Hollywood. También compuso música popular, coral, hizo musicales, clásica y quizá por la que más conocida es, los arreglos y las composiciones de espirituales que eran tocados en iglesias de Harlem.

Durante el tiempo que residió en Harlem junto a su familia y colaborando estrechamente con el poeta Hughes, propiciaron un renacimiento musical y artístico en el barrio. Cuando el poeta Hughes muere, Margaret sufre un gran revés emocional y decide marchar a Los Ángeles para componer música de cine. Deja a su hija Djane Richarson y a su marido en Nueva York.

Muere el 26 de Abril de 1972 en la misma ciudad de Los Ángeles. Con su familia lejos y desarraigada se pierden parte de las composiciones de Barns, algunas de ellas fueron encontradas junto a un contenedor de basura años después. Los derechos de autor no quedan claro quien los hereda y eso dificulta la difusión de su obra que fue -aún con las pérdidas- enorme. Dejamos una referencia de la misma

Trabajos mayores

Sea Ghost , voz y piano (1932)

Don’t You Want to Be Free, obra de teatro musical (1938), Texto: Langston Hughes

Alas sobre Broadway, orquesta (1940)

Tropics After Dark , obra de teatro musical (1940)

El negro habla de los ríos , voz y piano (1942)

Agua turbulenta , piano

The Ballad of the Brown King , coro, solistas y orquesta (1954)

Canciones de las estaciones, voz y piano (1955)

Tres retratos de ensueño, voz y piano (1959)

Misa en re menor, coro y órgano (1959)

Shakespeare en Harlem , obra de teatro musical (1959), Texto: Langston Hughes

Estados Unidos, obra de teatro musical, Texto: John Dos Passos )

Joshua Fit De Battle of Jericho , voz y orquesta (1959)

Ballad of the Brown King , coro y orquesta (1960)

Fields of Wonder, voces de hombres (1963)

Variaciones de Montgomery, orquesta (1964) [35]

Credo, S solo, Bar solo, coro y orquesta (1965) [35]

Piezas para escenario

Shakespeare en Harlem, obra de teatro musical (1959), Texto: Langston Hughes [12]

Romey y Julie, Texto: R. Dunmore [12]

Estados Unidos, obra de teatro musical, texto: R. Dunmore [12]

La migración, ballet [12]

Alas sobre Broadway, ballet [12]

Piezas para voz solista

Sé un poco salvaje conmigo , Texto: Langston Hughes

Chocolate Carmencita , Texto: Langston Hughes

Vaquero de South Parkway , Texto: Langston Hughes

¿No llovió? , Espiritual

Interludio vacío , texto: Roger Chaney y Andy Razaf

Ezequiel vio la rueda

Cinco espirituales de Creek-Freedmen (1946) [36] [37]

«Huesos secos» [36] «Siéntate sirviente» «Señor, no puedo evitar llorar» [36] «Puedes decirle al mundo» «Llegaré al cielo»

Georgia (1939), en colaboración con A. Razaf y J. Davis [12]

ve a decirlo en la montaña

Tiene el mundo entero en Sus manos [36] [37]

Esperar

Tengo un hogar en esa roca

Pasaré por el mundo

Te haré inteligente

Joshua encaja en la batalla de Jericó , espiritual

Simplemente un mal hombre , Texto: Langston Hughes

Hagamos realidad un sueño

Doncella solitaria junto al mar , Texto: Langston Hughes

Día de mercado en Martinica , Texto: Langston Hughes

María tuvo un bebé

El negro habla de ríos (1942), Texto: Langston Hughes [36] [37]

No buen hombre

Calle Peachtree

Bonita flor de los trópicos , Texto: Langston Hughes y Arna Bontemps

Oro arcoíris , Texto: Roger Cheney

Canta aho , espiritual

Seis canciones sobre poemas de Edna St. Vincent Millay [35]

«Las mujeres han amado antes como yo amo ahora» «Jacinto» «Incluso en el momento» «Banquete» «Conozco mi mente» «Qué labios han besado mis labios»

Canciones de las estaciones , texto: Langston Hughes

«Poema de otoño» «Luna de invierno» «Amor joven en primavera» «Tormenta de verano»

La primavera será tan triste cuando llegue este año (1940), en colaboración con H. Dickinson [12]

Dulces palabras en español , texto: Langston Hughes y Arna Bontemps

Tres canciones sagradas [35]

«Ningún hombre ha visto su rostro» «Toca el dobladillo de su manto» «Fe en ti»

No es necesario , Texto: Roger Cheney

Tres retratos de sueños (1959) [36] [37]

Para una niña morena muerta , Texto: Countee Cullen

La forma en que bailamos en Chicago / Harlem , Texto: Langston Hughes

Cuando la paloma entra , Texto: Langston Hughes

Cuando el sol se pone en la tierra de la rumba , Texto: Langston Hughes y Arna Bontemps

El pasto (1959), Texto: R. Frost [12]

Parada en el bosque en una noche nevada (1963), Texto: R. Frost [12]

Piezas para piano

Lillian M. Bowles: Para el piano

Agua turbulenta (1967) [36] [38]

Dos piezas de piano [35]

«Tangamerican» «Danza fugal

Suite espiritual [12]

Piezas corales

Balada del rey marrón (SATB, tenor solo), Texto: Langston Hughes

El sueño de los niños (SATB), Texto: Vernon Glasser

Credo (soprano solo, barítono solo, coro SATB, piano) (1966), Texto: WEB Du Bois John Michael Cooper (Bryn Mawr, Pensilvania: Hildegard Publishing Company, 2020)>

Credo (soprano solo, barítono solo, coro SATB, orquesta) (1967), texto: WEB Du Bois John Michael Cooper (Bryn Mawr, Pensilvania: Hildegard Publishing Company, 2020)>

Toca el dobladillo de su prenda (S solo, coro SATB, piano) (1968). Texto: Janice Lovoos. [39] (ver también en «Piezas para voz solista»)

(ver también en «Piezas para voz solista») Ningún hombre ha visto su rostro (S o T solo, coro SATB, piano) (1968). Texto: Janice Lovoos. [40] (ver también en «Piezas para voz solista»)

(ver también en «Piezas para voz solista») Ezek’el vio la rueda

ve a decirlo en la montaña

Esperar

Pasaré por este mundo (a capella)

María tuvo un bebé (SSAA)

El negro habla de ríos , Texto: Langston Hughes

Puedes decirle al mundo (SSA)

Puedes decirle al mundo (TTBB)

Fields of Wonder, ciclo de canciones, coro masculino, Texto: Langston Hughes [12]

Misa en re menor (solo se conserva Kyrie) [12]

Esta lucecita mía , espiritual, para soprano, coro y orquesta [12]

De pie en la necesidad de oración, espiritual, para soprano y coro

Ojalá supiera cómo se sentiría ser libre, espiritual, para soprano, coro y orquesta [12]

Pecador, no dejes pasar esta cosecha, espiritual, para soprano y coro mixto [12]

María Toca Cañedo©

