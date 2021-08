“Primero la educación de los sentidos, luego la del intelecto”.

“Lo esencial es que la tarea provoque tanto interés en el niño que cautive toda su personalidad. Yo estudié a mis niños y ellos me enseñaron cómo debía enseñarles.“ M. M. The Absorbent Mind “Sentí que las deficiencias mentales principalmente presentaban un problema pedagógico, no médico.” M.M.

Nació María Montessori en Chiaravalle, Ancona, Italia el 31 de Agosto de 1870. Su familia es burguesa y con solvencia económica, la madre Remilde Stoppani es una culta mujer que la apoya desde muy pronto en su afán de estudio e independencia. El padre, Alessandro Montessori, es militar y con un carácter estricto.

María comienza sus estudios de Ingeniería con muy poca edad, pronto los abandona, cursando también Biología pero desea ser médico. Con ciertas reticencias el padre le consiente presentarse en la Universidad de Roma donde es aceptada convirtiéndose en la primera mujer en licenciarse en Medicina de Italia en 1986. También estudia psicología y poco después consigue un doctorado en Antropología. Consigue entrar en la prestigiosa Clínica Psiquiatrica Unversitaria de Roma mientras asiste a un curso de Psicología experimental contemporánea. Es coetánea de Freud.

Pronto se interesa por el feminismo y pasa a integrarse en sus filas con entusiasmo, participa en el Congreso de Berlín en 1896 y al de Londres en 1899.

En ese mismo año tiene un hijo de una relación extramarital con el doctor Montesano, le da en adopción a una familia romana pero mantiene constante contacto con él. Ella y el padre deciden mantener en secreto la maternidad, haciendo un pacto de no casarse con nadie más, que él incumple. Con el paso de los años, María recupera a su hijo con poco más de quince años no separándose jamás del mismo, a su muerte él continuó la obra de su madre.

En 1898 imparte una conferencia en el Congreso Educacional de Turín al que asisten autoridades de la recién creada nación italiana. Impresionados por las nuevas ideas de Montessori el Ministerio de Educación la nombra directora de Scoula Ortofrénica, dedicada al cuidado en integración de discapacitados.

Observando a estos niños se da cuenta, por sus juegos y movimientos, que están infravaloradas sus capacidades. Comienza a desarrollar sus teorías de liberalizar el aprendizaje, dejando a los niños en libertad y convirtiendo a las maestras en meras “cuidadoras” del medio ambiente, que solo intervienen desde fuera. Consigue que los más de sesenta niños que tiene a su cargo avancen en aprendizajes y ocho de ellos se presentan al examen estatal de alfabetismo con notas altas. Demuestra que es posible con su método conseguir que niños descartados por sus discapacidades se integren en la sociedad y dejen de ser una carga para el Estado, al tiempo que entiende que los niños no discapacitados , están infravalorados en su capacidad de aprendizaje.

Su método de libertad, de aprendizaje demostrativo, sin memorizar datos ni disciplinas espartanas da unos resultados sorprendentes.

En 1907 se le pide que organice una escuela en un barrio de nueva creación, con viviendas subvencionadas en Roma. Es un barrio nuevo que pretende integrar a gente pobre para devolverles la dignidad. Crea la “Casa di Bambini” donde desarrolla con intensidad su método con enorme éxito.

A partir de ese momento funda escuelas por todo el país, incluso personas de EEUU se sienten interesados en el método Montessori. Corren los años veinte, en Italia toma el poder Mussolini que al principio apoya y ayuda en las fundaciones de María, pero pronto el tirano quiere manipular los métodos de las escuelas para convertir a los pequeños en soldados. María se opone rotundamente, entrando en colisión sus teorías de libertad con las del autarca y se exilia. Viene a España donde difunde sus teorías y comienza de nuevo su labor…hasta 1936 en que comienza la guerra civil y vuelve a exiliarse en Holanda y a comenzar de nuevo.

En 1939 la Sociedad Teosófica de la India invita a María Montessori a organizar cursos de forma que comienza a desarrollar de forma metódica y organizada su método. Comienza la guerra mundial mientras está allí, no puede salir de India hasta el final del conflicto bélico. Ha viajado con su hijo Mario, que es ingresado en un campo de trabajo.

Al finalizar la guerra se instala de forma definitiva en Holanda donde trabaja y funda escuelas hasta su muerte acaecida el seis de Mayo de 1952 en su residencia. Su hijo, tal como dijimos, continúa su obra hasta su muerte en 1989 y a su vez la nieta trabaja en la fundación María Montessori divulgando las ideas de la pionera que hoy se extienden por el mundo habiendo revolucionado los métodos de enseñanza.

Montessori creía en la inteligencia ilimitada de los niños, en su capacidad de aprendizaje si se les deja en libertad. “El niño es el padre del hombre”, decía, definiendo de esta forma que en la infancia se forma al ser humano posterior.

Hay una serie de preceptos que sintetizan sus teorías:

Las niñas y los niños aprenden de lo que los rodea. Si criticas mucho a una niña o un niño, él aprenderá a juzgar Si elogias con regularidad al niño o niña , él aprenderá a valorar. Si se le muestra hostilidad al niño o a la niña , él aprenderá a pelear. Si se es justo con el niño o con la niña , el aprenderá a ser justo. Si se ridiculiza a un pequeño o pequeña con frecuencia, él será una persona tímida. Si el niño o la niña crece sintiéndose seguro, aprenderá a confiar en los demás. Si se denigra a la niña o al niño con frecuencia, se desarrollará en él un malsano sentimiento de culpa Si las ideas del niño o de la niña son aceptadas con regularidad, él aprenderá a sentirse bien consigo mismo. Si se es condescendiente con la niña ó el niño, él aprenderá a ser paciente Si se alienta al niño o la niña en lo que hace, ganará seguridad en sí mismo Si el niño o la niña vive en una atmósfera amigable y se siente necesario, aprenderá a encontrar amor en el mundo. No hables mal de tu niño/a, ni cuando está cerca, ni cuando no lo está Concéntrate en el desarrollo de lo bueno de la niña y el niño de tal manera que sencillamente no quede lugar para lo malo Escucha siempre a tu hija ó hijo y respóndele cuando él se acerque a ti con una pregunta o un comentario Respeta a tu hijo ó hija aunque haya cometido un error. Lo corregirá ahora o quizá un poco más adelante Estate dispuesto a ayudar si tu niño o niña busca algo, pero también estate dispuesto a pasar desapercibido si él mismo ya ha encontrado lo que buscaba Ayuda al niño ó niña a asimilar lo que antes no había podido asimilar. Haz eso llenando el mundo que lo rodea de cuidado, discreción, oportuno silencio y amor. Cuando te dirijas a tu hijo o hija, hazlo siempre de la mejor manera. Dale lo mejor que hay en ti

Quizá su método se haya desvirtuado ya que fue creado para integrar a los niños desfavorecidos y ahora sus escuelas son privadas y caras. Los millonarios creadores de Amazon (Jeff Bezos), Google (Sergey Brin y Larry Page) y Wikipedia (Jimmy Wales) estudiaron en sus aulas.

María Toca Cañedo©

