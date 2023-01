El matrimonio es «una negociación compleja y continua sobre el poder y la intimidad, en la que el dinero, el trabajo de las mujeres y la sexualidad son temas clave«.

Marianne Weber

Marianne Weber, de soltera Schnitger, nace en Oerlinghausen, el dos de agosto de 1870. Hija del doctor Eduard Schniteger y de Anna Weber, hija a su vez, de un importante hombre de negocios de la ciudad, Karl Weber. Siendo pequeña aún, la madre muere en el parto de un hermano, trasladándose Marianne a Lengo ciudad donde reside su abuela que a partir de entonces se ocupará de su educación.

Desde 1877 hasta 1886 estudia en Töchterschucle, centro que hoy lleva el nombre de Marianne Weber Gymnasium. Poco después muere su abuela, trasladándose de nuevo a vivir con su tía Alwine. Mantiene contacto estrecho con sus primos, uno de ellos de forma más especial. Se trataba de Max Weber con el que entabla una relación casándose el veinte de septiembre de 1893. Poco después el matrimonio se muda a Friburgo, donde comienza a tomar contacto con el ideario feminista interesándose y escribiendo sobre la condición de la mujer en la sociedad.

Pronto se afilia en la Federación de Asociaciones de Mujeres Alemanas, Gertrud Baüwer, mientras trabaja con Weber para aumentar la cuota de mujeres universitarias, muy limitada hasta el momento. En 1897 viviendo en Heidelberg funda la Asociación “Frauenbildeny” donde las mujeres recibían clases de historia del imperialismo, de la religión, ciencias naturales, ergonomía y ciencias económicas. También forman en profesiones artesanales y agrarias.

El padre de Weber es un hombre colérico, despótico, a pesar de ser un político liberal y demócrata que tuvo una participación en la vida social de Alemania importante. Max admira a su padre, durante su vida ha pretendido imitar sus estudios y su capacidad intelectual. Dentro del hogar, las cosas son diferentes, el padre maltrata a la madre y en una ocasión en que Max convivía con ellos, viendo un suceso de maltrato, expulsa al padre de casa, después de una fuerte discusión de ambos. Dos meses después el padre de Max muere sin haber tenido ocasión de reconciliarse. Weber, apesadumbrado, sufre un colapso nervioso que se achaca a la muerte paterna y a las circunstancias que rodearon dicho fallecimiento. Comienza un periodo de graves trastornos mentales en el hombre que comparte la vida con Marianne. Es ingresado en sanatorios psiquiátricos cada poco tiempo, y cuando sale viaja de forma compulsiva. Hasta tal punto que Max Weber se retira de la vida pública y renuncia a la cátedra universitaria.

Marianne, como hemos visto en tantas ocasiones, se dedica a cuidar del esposo, apartando también su vida pública aunque sigue escribiendo sin descanso.

Antes, la pareja, habían viajado a EEUU, donde Marianne conoce y estrecha lazos con las feministas Jane Adams y Florence Kelley, involucrándose en las teorías de Charlotte Perking Gilman que enlazan con sus investigaciones sobre la vida familiar y la mujer, el matrimonio y la incidencia social de la vida femenina.

En 1907 muere el abuelo de Marianne, el adinerado industrial, Karl Weber dejándola una fortuna que permite vivir a la pareja sin estrecheces económicas.

Estalla la I Guerra Mundial y Max Weber, aun con su enfermedad latente aún colabora en las negociaciones de paz y como asesor en una oficina de la República de Weimer.

En 1920, Lili, hermana de Max se suicida, adoptando el matrimonio los cuatro hijos de la fallecida. Poco después Max muere de neumonía durante el periodo de la pandemia de gripe española, dejando a Marianne desolada lo que la lleva a padecer un proceso depresivo grave. Abandona el trabajo intelectual y político hasta que se repone.

En 1921, regresa a Heinderblerg. Durante un tiempo se dedica a poner orden en los escritos y a publicar los ensayos de su marido, además de realizar un exhaustivo trabajo biográfico, “Max Weber, una biografía”

El matrimonio no ha sido idílico ni mucho menos. Mientras Marianne ha dedicado tiempo, dinero y esfuerzos ingentes a cuidar de Weber, abandonando su propia obra, él ha mantenido una aventura romántica con una amiga de ambos, Else Gaffe. Como suele ocurrir en casi todas las biografías que hemos realizado, es la mujer quien renuncia, cuida y protege no solo al esposo sino a toda su obra.

Conforme pasan los años, Marianne se repone, realiza el doctorado , que obtiene en 1924 dedicándose a impartir conferencias por el país. Hay veces que reúne a más de cinco mil personas a las que habla con soltura. Esta actividad acaba con la llegada de Adolf Hitler al poder, que disuelve la Federación Alemana de la Organización de las Mujeres. Sigue escribiendo, además de realizar tertulias sociológicas y culturales en su casa donde se reúne la intelectualidad alemana. No confrontan con el estado nazi, ni sufren represión pues como Marianne Weber llegó a confesar al entrevistador Howard Becker en 1945 que «nos limitamos a temas filosóficos, religiosos y estéticos, haciendo nuestra crítica del sistema nazi entre líneas, por así decirlo. Ninguno de nosotros éramos la materia de la que fueron hechos los mártires «.

Marianne Weber fue una de las primeras mujeres en doctorarse en Alemania, perteneció al Partido Democratice Alemán siendo elegida para representar a un Land, sus conferencias fueron seguidas por miles de personas y hay quien afirma que su talento mejoró ampliamente la obra de su marido. Sin embargo su nombre se mantiene en el anonimato, su obra apenas es traducida, por lo que pensamos que debe ser revisada, tanto su obra como la biografía de una pionera del feminismo y una intelectual de muy alta talla.

Fue, también, amiga y colaboradora de Georg Simmel colaborando en trabajos con él.

Murió el doce de marzo de 1954 en Heidelberg.

Sus obras más importantes son:

«Ocupación y matrimonio» (1906)

“Esposa y madre en el desarrollo del derecho” (1907) [27]

«Autoridad y autonomía» (1912)

«Sobre la valoración de las tareas del hogar» (1912) [28]

«Mujeres y cultura objetiva» (1913) [29]

«Mujeres, hombres y naturaleza humana: la crítica de Marianne Weber»

«Tareas culturales especiales de la mujer» (1919) [30]

María Toca Cañedo©

