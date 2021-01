Marx, temible lucidez

Cuando empieza a publicar, Marx aún no es comunista: como otros, sólo es un liberal desencantado que pronto acaba abrazando la democracia radical y el republicanismo.

Ver no es conocer. De hecho, Marx no mira, sospecha.

Durante más de un siglo, ese escrito será el esquema simple, la síntesis que explica cómo funciona el mundo. Por supuesto, el Novecientos no se limita al ‘Manifiesto’ . Sin embargo, sus grandes adversarios lo harán aún más influyente.

Estar conha sido una de las claves deasí como desmentir o sugerir nuevas cuestiones que en el ‘Manifiesto’ no podían figurar.

Es y no es así. Hay cuestiones que aún no hemos solucionado, que jamás solucionaremos y que más vale que no resolvamos.

Justo Serna