Me quiero morir.

Me pregunto cuánta gente a la semana observo con el cuerpo acorazado, encastillado o bien en una vida robótica y carente de un sentido que se pueda nombrar como tal.

No puede escuchar sus pensamientos de devaluación sin creérselos, así como la que oye los vientos ulular en noche de tormenta y se acurruca en la cama, reconociendo que están afuera.

Me dice que quiere morirse.

Me pregunto cuánta gente a la semana observo creyendo que afuera es hostil y adentro también y queriendo morirse.

Me dice que quizá su discurso me aburre.

La tranquilizo; no hay nada que me aburra menos que alguien que no quiere vivir.

Su espacio de terapia es un terreno para llenar de lo que necesite. Ventilación emocional, cháchara superficial o frases contundentes y con sangre en sus letras.