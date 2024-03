Mi cuerpo pide salsa.

– Nooo, así no, usted no es la que toma la iniciativa.

Energía de no me como un plato de potaje desde hace quince años, pero acelgas todas las del mundo. Mano flácida. La señora feminista de rizos lo lleva a él. La regañan.

Hombre cuatro.

Ve llegar a la señora feminista de rizos y dice: oh, no, tú no, otra vez tú, lo cual no resulta un mensaje alentador para esta mujer que tropieza, desordena los pasos y no le pilla la gracia al asunto pensando que semejante parafernalia y con tacones ha de ser una pesadilla gore.