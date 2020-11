MI EXPERIENCIA CON LOS MONOS

No ha sido buena. Desconfío de ellos. Este verano, uno de nombre Kalua , alcohólico con síndrome de abstinencia, mató a mordiscos a una persona en la India e hirió a otras 250. Mi recelo hacia ellos está justificado y se remonta a los tiempos de la infancia.

Mi segunda experiencia fue en el zoológico. Un monito solitario y endeble –kilo y medio, quizás-, se agarraba a los tupidos barrotes de una jaulita de la que colgaba un cartel: “Animal peligroso ”. Me pareció imposible que un monillo de aspecto meloso, esqueleto frágil y mirada frailesca pudiera ser un animal indómito y agresivo. Me acerqué con prevención. Al verme, arqueó el labio superior en una mueca grotesca y señaló con el dedo índice un colmillito blanco y afilado en forma de anzuelo, como diciendo: “Un paso más y te engancho, mamón”. Sus ojos desprendían barbarie y furia carpetovetónica. Quizá un perturbado odio guerracivilista.

Años después, también en un zoológico, un chimpancé aplicaba su lógica simiesca a la comida arrojada por el público a su jaula: si una avellana le entraba por el recto, se la comía; si una manzana no le entraba, la excluía. Más vale prevenir que curar. El método me pareció repugnante pero lógico desde el punto de vista de un mono. “Nunca te comas lo que no puedas cagar”, moraleja aplicable también a los humanos.