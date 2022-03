Me gusta

La sociedad andaluza debiera tener miedo, mucho miedo, del racional, del que protege y libera, al monstruo al que parece estar abocada tras las próximas elecciones. Miedo a la pérdida de los servicios públicos básicos (sanidad y educación), miedo a la destrucción de nuestros espacios naturales, miedo a la agricultura y ganadería intensivas que están provocando la desertización de buena parte del territorio, miedo a la xenofobia, a la homofobia, al machismo, a la acultura (a la pérdida de nuestra identidad), miedo a la desinformación y a la perdida de nuestras libertades, no la del mercado, sino las que nos construyen como seres humanos: pensamiento y expresión.

En esta misma línea, determinadas organizaciones políticas han hecho del miedo (generalmente asociado a la mentira) su arma predilecta. Para ello, no han tenido más que recurrir a perversas relaciones semánticas, impresas a fuego durante la dictadura: conceptos como república, laicismo, relativismo o comunismo han sido degradados con connotaciones tan negativas como: guerra, muerte, destrucción de la patria…

Sobre JuanJ Jurado 38 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.