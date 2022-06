MIRAR ATRÁS

Y volver es regresar a la soledad de los diez metros cuadrados, a que a las 20h suene el cierre automático de la celda para no volver a abrirse hasta las 8 horas de la mañana. Es acostarse cada noche con la culpa y sin la luna, y amanecer viendo cómo el amor se fuga entre los barrotes de la ventana, al igual que se escurren los minutos en el desagüe del vacío. Es tener prohibido volver a la celda hasta la noche, dejando todo a la vista en un mundo sin cajones ni privacidad, para pasar la jornada en zonas comunes con gente a la que no has elegido.