¿Molinos o gigantes?

No me refiero a la polarización política o a lo que, en otra temporada, se llamó crispación, ese enconamiento detestable. Lo que nos ocurre sobrepasa el estrecho círculo del ruedo español.

No me refiero a esos acontecimientos que muchos se apresuran a calificar de históricos. Menudean los encuentros futbolísticos del siglo, son frecuentes declaraciones lapidarias que, creemos, serán recordadas.

No me veo, al menos en mucho tiempo, viajando con despreocupación. No me veo besando, saludando y abrazando sin reparos a familiares, a amigos y a conocidos. No me veo caminando sin más, sin preocupaciones o sin precauciones.