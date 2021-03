MOMENTOS (La pasión según Rachmaninov)

Me gusta

No hubo respuesta, abrumado por un aquelarre de anticipaciones negativas, de imágenes vertiginosas que convertían su saliva en espumarajos de ira, intentó cerrar con un portazo, sin conseguirlo, la puerta del estudio.

Y la detonación no se hizo esperar: una catarata punzante de fonemas afilados y estridentes le cayó como una nube de granizo, de pedrusco inesperado.

Le había dañado una voz estentórea, estridente, fuera de lugar. Al fin y al cabo, su comentario, tan espontáneo como falto de empatía, no merecía semejante respuesta.

JuanJ Jurado

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.