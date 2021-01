Aquellos valientes gallegos y gallegas, los más humildes y los más pudientes, embarcaron haciay hacia el resto de… cualquier lugar era válido, una necesidad y un refugio para el bolsillo y el ánimo. Cuentan… que por los ríos, desde ela hasta el de la, bajaban las lágrimas de los valientes… acrecentando sus aguas. Y… cuando brindaban en algún lugar del mundo, encon ron, encon tequila, encon un chardonnay, encon beer, en su nostálgica imaginación unles invitaba a beber. Y… cuando sonaba una habanera, una ranchera, o un vals, ellos, con los ojos cerrados y la cabeza agachada, en los oídos de su memoria oían una muñeira deMuchos volvían a casa pory, cuando se abría la puerta, un niño muy pequeño, escondido tras la falda de su madre, preguntaba: “¿Quién es ese señor, Mamá?”. Los hijos más mayores creían que aquel hombre que venía por Navidad, cada año con la barba y el pelo más blanco, cargadito de regalos… era. Muchos de aquellos gallegos se quedaron, alguna, en las lejanas tierras, abrigados por las olas del océano. Las viudas del mar: sus mujeres, las madres de sus hijos, sus madres, sus novias, sus hermanas, llevaban la pena pegada a los talones… igual que la arena de la playa, cuando caminaban descalzas a la orillita del mar, buscando en el horizonte marino alivio a tanto mal. Muchos otros gallegos dejaron sus cuerpos bajo la lejana tierra… y no volvieron a la terriña ni para la vendimia. Y cuando por los valles y montes pasaban las viudas de tierra… se escuchaba al Eco… repetir: “¡Pena, pena, pena!”.

Cuentan las ancianas… sentadas en las puertas de sus casas, tejiendo encajes, cosiendo redes, al sol de las ausencias, que cada año en la Noche de San Juan… se puede ver a las meigas en la orilla de la playa, recogiendo las lágrimas de los que ya no volverán. Y… pasean a los fantasmas a lomos de sus escobas, sobrevolando los cielos de sus pueblos, su mar, sus montañas. Y… que los bandidos y malhechores de los caminos y frondosos bosques, son ahuyentados por las almas de los que dejaron sus cuerpos en algún lejano Campo Santo, y procesionan con la Santa Compaña. Y… que, cada año en la Noche de Difuntos, en todos los cementerios del mundo, tras las tapias, se escuchan lamentos con acento gallego… gritando, cual si fuesen Rosalía: ” ¡Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra, airiños, airiños, aires, airiños levaime a ela. Levaime, levaime airiños, levaime a donde me esperan!” ( Aires, mis dulces aires, dulces aires de mi tierra, aires, mis dulces aires, llevadme a ella. Llevadme, llevadme dulces aires, llevadme a donde me esperan).