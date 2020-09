Mujer y socialismo

El Partido Socialista fue una de las primeras organizaciones en reivindicar justas mejoras sociales y políticas para las trabajadoras españolas. El primer Grupo Femenino Socialista fue el creado en Bilbao en 1904, y el segundo en Madrid, en 1906. No obstante, las mujeres no solían ser admitidas en la Agrupación Socialista correspondiente, sino en la Juventud Socialista de ésta, independientemente de su edad. Hasta el 10º Congreso – octubre de 1915 –, los varones menores de 27 años militaban en JJSS, pudiéndose dar de alta en la Agrupación a partir de esa edad, aunque pudieran seguir en la sección juvenil hasta los 35. Pero no todos los GFS nacieron ligados a las JJSS, y otros decidieron desligarse más adelante. En 1915, cuatro mantenían esa vinculación (Bilbao, Erandio, Gallarta y Sevilla), mientras que la habían roto los de Madrid, Barcelona, Eibar, Mieres, Valencia y Capdepera. (Renovación, octubre, 1915). Aunque entre sus objetivos iniciales no se priorizase la consecución de la plenitud de derechos políticos para las mujeres, la actitud de algunas afiliadas y ciertas actividades de los grupos les fueron inclinando en esa dirección. En definitiva, inicialmente los grupos trataban de conquistar para las mujeres las formas de expresión y protesta reservadas hasta entonces a los varones, atemperando sus reivindicaciones de un cambio del sistema de relaciones establecido entre hombres y mujeres, lo que justificaba la heterogeneidad de los colectivos.