Nacionalismos

Me gusta

Me gusta

Me gusta Cargando...

El matrimonio que quieren llevar a cabo Junts per Cat (Puigdemont) por un lado y Esquerra (con la sombra de la CUP ), por otro, recuerda mucho a aquellos amores románticos imposibles en los que el héroe romántico, revestido tan sólo de ideales y sentimientos, chocaba de frente con los intereses de la familia de la amada, mucho más interesados en una boda de conveniencia con réditos económicos, donde el sentimiento quedaba relegado a un segundo plano.

Ésta propensión a la tradición cultural podría ser una de esas semillas. La lengua y la literatura, portadoras de raíces, no serían más que transmisoras de ese espíritu, de ese sentimiento.

Sobre JuanJ Jurado 13 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.