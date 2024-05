Nakba: Resistencia y Liberacion palestina ante 76 años de genocidio

Un mar de más de 140.000 mártires palestinos recorre la historia de la Palestina ocupada en estos 76 años de Nakba. Este mar de sangre bendita de niños, mujeres y familias enteras inundan los despachos de la entidad sionista y los organismos internacionales que han dado vida a este Genocidio de 7 décadas sobre la nación palestina, a través de la resolución número 181 de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947 ( empezando su planificación desde mucho antes), dando formalidad a la arquitectura sistemática de crímenes contra la humanidad sobre el pueblo palestino en 1948, donde 510 pueblos y aldeas palestinas fueron totalmente arrasadas, con la expulsión de 750.000 palestinos, casi tres cuartas partes de la población, de sus hogares a manos de grupos paramilitares sionistas, donde más de 15.000 mártires palestinos, entre ellos miles de niños, fueron ejecutados, quemados, mutilados, al igual que las mujeres palestinas, violadas, masacradas, y llegar hasta la barbarie de que a muchas embarazadas se les habría el vientre para sacar y apostar el sexo del bebe con el fin de después rematarlo en el suelo a disparos, arrojando los mártires a las fosas comunes. Se producía este horror por las fuerzas paramilitares criminales sionistas invasoras de la tierra palestina con historias de asesinatos (Grupos de inmigrantes judíos sionistas fundaron la organización terrorista Haganah en 1920 y la organización Irgun Z’vai Leumi en 1931, y la organización terrorista sionista militante más extrema, la Banda Stern, para atacar a los civiles palestinos, desplazarlos y preparar el terreno para el establecimiento de la Entidad sionista), dando comienzo oficial al Genocidio de 76 años del régimen colonialista usurpador de Palestina, y donde, estos grupos terroristas, serían la base del ejército de ocupación que hoy comete el genocidio sobre la Franja de Gaza. Los jefes de estos grupos mercenarios serian luego primeros ministros de la entidad sionista y funcionarios del régimen de ocupación.

Las Masacres de Deir Yassin y Tentura la arquitectura del genocidio sionista

Las masacres se produjeron en el contexto de la Nakba, la catástrofe que supuso la publicación de documentos clasificados que han confirmado aún más los relatos palestinos de las innumerables masacres perpetradas por grupos paramilitares sionistas y soldados israelíes formaron parte de una brutal campaña militar que acabó arrasando más de 500 ciudades y pueblos palestinos. Durante la campaña del «Plan Dalet» se llevaron a cabo docenas de masacres, incluida una en Deir Yassin, seis semanas antes de que los soldados israelíes arrasaron Tantura.

El 9 de abril de 1948, miembros del Irgún y Lehi, grupos paramilitares sionistas, atacaron la aldea árabe de Deir Yassin cerca de Jerusalén, Según informes de la época, hubo 254 víctimas, se fusilaban niños, mujeres y familias enteras y arrojados a fosas comunes.

La masacre causó indignación internacional. Tuvo un profundo efecto demográfico y político, provocando el desplazamiento de cientos de miles de palestinos de sus hogares, Deir Yassin se convirtió en un poderoso símbolo de la Nakba palestina ante el terrorismo sionista.

La masacre de Tantura, también conocida como Al-Tantura, fue una operación de limpieza étnica llevada a cabo por el ejército de ocupación israelí en la aldea palestina de Tantura, situada a 24 kilómetros al sur de Haifa, en la costa mediterránea, una semana después de la declaración del Estado de Israel, el 22-23 de mayo de 1948, la aldea costera palestina de Tantura ( con una población de 1500 habitantes) fue

atacada por la Brigada Alexandroni del Ejército israelí, la Autoridad Palestina ha llamado a la formación de una comisión internacional para investigar las masacres cometidas por Israel en Tantura en 1948, después de que se descubriera una fosa común en el pueblo con los restos de palestinos asesinados por grupos sionistas en. 250 civiles desarmados fueron acorralados en la playa, las mujeres y los niños fueron separados de los jóvenes y de los hombres jóvenes de entre 13 y 30 años. El comandante adjunto de la compañía, Shimshon Mashvitz, ordenó a los soldados que tomaran grupos de hombres jóvenes, los alinearon contra una pared y les dispararan en la cabeza. Unos 85 fueron asesinados de esta manera. Los soldados de la ocupación israelíes arrojaron los cadáveres de los palestinos en fosas comunes sobre las que ahora se asienta un popular balneario israelí. Según activistas e investigadores, más de 200 palestinos fueron asesinados y enterrados en una fosa común de 115 x 13 pies tras la carnicería llevada a cabo por el grupo terrorista sionista auspiciado y entrenado por las fuerzas europeas colonialistas.

Las fosas comunes parte del manual del genocidio de la Nakba



Cuando hoy, en pleno genocidio sionista sobre Gaza, se descubren 140 fosas comunes entre muchas que faltan salir a la luz pública, comprendemos que ha sido una práctica criminal de la ocupación desde 1948. Han sido más de 100 masacres cometidas por las hordas criminales sionistas contra la población palestina, como forma sistemática de eliminación del pueblo palestino.

La historia de cientos de palestinos atrapados dentro y alrededor del Complejo Médico Nasser en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, durante cuatro meses no terminó como esperaban. La historia comenzó con gritos de ayuda y gritos de mujeres, niños, pacientes y personal médico, y terminó con ellos convirtiéndose en cadáveres descompuestos y esqueletos en fosas comunes. Entre el principio y el final, hubo acontecimientos y horribles crímenes cometidos por los israelíes con la bendición estadounidense y el silencio internacional. Durante más de cuatro meses, los equipos de defensa civil no pudieron responder a miles de llamadas de ayuda de ciudadanos en Khan Yunis, cerca del complejo médico Nasser. Las fuerzas de ocupación rodeaban cada centímetro de la ciudad con sus vehículos, soldados y francotiradores, cometieron crímenes de guerra como nunca ha sido testigo la historia moderna. Algunos de ellos fueron descubiertos, mientras que otros crímenes permanecieron anónimos por causa de la descomposición de los cuerpos de los mártires y a cambios en los rasgos de sus compañeros. Las víctimas palestinas fueron fusilados, ejecutados, torturados, esposados con las manos en la espalda entre ellos niños y mujeres en especial se constata en las fosas comunes del Hospital Al-Shifa bombardeado por la aviación de la ocupación y los tanques de guerra sionistas hasta su destrucción total y posteriormente prendido fuego siendo el más grande de la Franja de Gaza con más de 400 mártires en total de las fosas del Hospital Naser en Khan Yunis que es la segunda ciudad palestina de la Franja de Gaza, destruida en un 80 % por el ejército del genocidio de ocupación, con más de 700 mártires en sus fosas de las masacres de la ocupación.

Argelia su legado para Palestina

La lucha por la independencia de Argelia contra los colonialistas criminales franceses es una de las columnas revolucionarias anticolonialistas y antiimperialistas más importante del mundo árabe e islámico. Argelia tiene un 1,5 millones de mártires, entre niños, mujeres y familias enteras masacrados, torturados por las bestias fascistas criminales francesas con su ejército genocida de ocupación, donde la resistencia argelina del Frente de Liberación Nacional derrota al cuarto ejército más moderno de esa época, a través de la guerra de guerrillas contra el imperialismo colonialista europeo y declara la independencia de la opresión francesa. Argelia ya libre siendo cuna de la declaración de independencia de Palestina, en se sentido los pueblos están identificados por sus mártires y su lucha contra el colonialismo criminal y genocida. Recordemos que hay más de 4.000 mercenarios franceses participando en el genocidio en la Franja de Gaza, de ahí que siempre se ven banderas argelinas en las movilizaciones palestinas en Al-Quds, Gaza y en la Cisjordania Ocupada, al igual que en las calles de Argel, las banderas palestinas como símbolo legítimo de la lucha contra el régimen colonialista.

Los señores de la guerra y sus agendas de muerte para el pueblo palestino en estos 76 años, conformaron la Paz de Oslo, la paz de los muertos para los palestinos, más ocupación, más asentamientos, más crímenes, más masacres, al igual que la idea colonialista apoyada por la traición árabe de la creación de dos estados, verdaderas mentiras del crimen para el pueblo palestino. Palestina es de los palestinos desde el rio hasta el mar y donde un régimen colonialista de ocupación ha fracasado desde su nacimiento formal en 1948 bajo el cielo de la Nakba palestina, que nunca ha logrado ningún objetivo sobre Gaza, pero sí de ser el más grande genocida del Siglo XXI y cometer 16 masacres por día, desde hace más de 220 días contra el pueblo palestino, repetinos, con más de 130.000 víctimas totales entre mártires, heridos y desaparecidos, que hacen el total del 5 % de la población palestina de Gaza. Lo que significa que estos días de ataque, hay más de 42.000 mártires palestinos entre ellos más de 15.000 niños y niñas palestinas asesinadas por las bombas de Estados Unidos lanzadas por el ejército de ocupación, que supone el asesinato de 80 niños por día con total impunidad, sumado al asesinato de más de 10.000 mujeres palestinas entre ellas más de 6000 eran madres, lo cual nos da un derrotero de 50 mujeres palestinas masacradas por día.

Más de 90.000 toneladas de explosivos, el equivalente a 5 bombas atómicas de Hiroshima caen sobre Gaza, lo que supone una bomba lanzada cada 200 palestinos, el 70 % de la Franja de Gaza destruida sistemáticamente, con un saldo de 37 millones de toneladas de escombros de los hogares palestinos bombardeados manchados con la sangre de más de 10.000 mártires palestinos desaparecidos bajo los escombros que son utilizados para la construcción del puerto de ocupación en Gaza. Un millón de palestinos han sido secuestrados desde 1967, a finales de abril, el número de detenidos en prisiones israelíes había llegado a 9.400, incluidos 3.600 recluidos sin juicio.

Estos 76 años de Nakba un antes y un después en la historia de la ocupación



La entidad sionista está colapsando en caída libre desde el 7 de octubre, donde se marca el tiempo de descuento para la ocupación en los tiempos de la historia contemporánea. En estos 76 años la estructura colonialista está totalmente en crisis terminal, suma derrota tras derrota día a día, en el plano militar y moral contra la resistencia palestina en todas sus formas, la de un pueblo unido como un puño cerrado, que da sus hijos y madres mártires en cada rincón de Gaza, en Cisjordania Ocupada, en Al-Quds (Jerusalén Ocupada), unido a la solidaridad del eje de la resistencia, y a la movilizaciones de los pueblos del mundo que desafían a sus gobiernos occidentales y árabes cómplices del genocidio, verdadero ejemplo de la lucha por la defensa de la vida y la dignidad humana, no alcanzan los más de 300.000 millones de dólares de Washington en estas siete décadas para asegurar su estabilidad, ni sus bombas, aviones, ni su cúpula de hierro, además de los más de 80.000 millones de euros de Alemania en estos últimos cincuenta años para apuntalar el proyecto de la ocupación sobre Palestina, ni las armas de última generación de alemanas y europeas, no son certeras para la existencia de la entidad sionista y el exterminio del pueblo palestino en esta Nakba permanente. ¿Por qué no alcanza toda la ayuda de los cómplices del sufrimiento del pueblo palestino? Por una simple razón, no son los dueños de la tierra que invadieron, masacran y usurpan, están destinados a la derrota permanente y final. La liberación de la Palestina Histórica toda, la escriben los mártires día a día con su sangre como tinta de resistencia y libertad ante sus verdugos manchados con la vergüenza de ser el más criminal de toda la humanidad que mata con total impunidad, junto a sus cómplices y mercenarios de turno en el final de sus tiempos, en el final de la ocupación.

La lucha de la Humanidad entera pasa por Gaza, por Palestina, es la lucha contra la opresión y la muerte como agenda impuesta sobre nuestros pueblos, por los mismos de siempre, esta vez con la expresión más elevada del imperialismo colonialista criminal, que es la entidad sionista masacrando, arrasando y buscando el exterminio del pueblo palestino, en una Nakba derrotada por la misma esencia sagrada de la tierra palestina, la de sus mártires que bañan con su sangre su tierra para verla florecer de libertad y justicia en la memoria histórica de su pueblo.

Resistencia y Martirio en el camino de la liberación final palestina, ese es el sueño de nuestros hermanos mártires desde 1948.

¡Hasta la Victoria, Palestina Libre!

Con Al-Quds capital eterna de Palestina!

