No eran fallecidos, fueron asesinados

Otro 5 de mayo, 77 años después. Este era el país de los que fueron apátridas involuntarios por orden de los jerarcas golpistas. Fue en Francia, donde fueron brutalmente, dicen: acogidos en campos concentracionarios en el país de los Derechos del Hombre y tachados de indésirables. Y fueron los cerca de 10.000 españoles que conocieron el horror de los campos nazis en especial el de Mauthausen, en Austria. Solo una quinta parte disfrutó, de la Liberación de lo que se denominó el Campo de los Españoles, debido a su valor, a su Solidaridad, a su organización dentro de ese infierno.

Era de grado III, el más duro creado, diseñado por Albert Speer, ministro de Guerra del Tercer Reich. No olvidemos más españoles de los campos, Dachau, Ravensbrück de mujeres; Buchenwald de Jorge Semprún; Sachsenhausen, el de Largo Caballero; Dora Mitelbau(1) el de la familia tan honorable, los Thyssen…etc…

Elsa y Maxi, portando la única bandera republicana del acto, representando a sus familiares

77 años después, nuestro gobierno en la figura de su Ministro de Presidencia y Memoria …Democrática y la anfitriona Ministra de Transportes cumplen con la instauración del día homenaje a los deportados y fallecidos en Mauthausen y otros campos de concentración y a todas las víctimas del nazismo. (BOE , núm. 103, del 30 de abril del 2019, pg. 43343 a 43344 (2págs)).

La palabra fallecidos que aparece en el memorial disgusta a familiares y a muchos memorialistas. En los campos nazis no se fallecía por edad, por enfermedades diversas. No se fallecía en la cama con cuidados paliativos, ni con una aspirina. Allí asesinaban de 29 maneras diferentes: por agotamiento, hambre, frío, les empujaban por las Escaleras de la Muerte con piedras de cuarenta, cincuenta kilos, o te hacían volar en el Muro de los paracaidistas a una altura de más de treinta metros para combatir el aburrimiento de los kapos o te golpeaban cruelmente por no saber tu número en alemán o te inyectaban una inyección de benzina en el corazón o te regaban con agua y dejaban que te congelases a 20/ 30 o más grados bajo cero o …. Eso no es fallecer. Es asesinar. No. Esa palabra nos daña a los familiares. Es injusta. Exigimos que la eliminen ya.

Con el ministro Bolaños entregando carta y reivindicaciones sobre la deportación. No hubo en cuarenta minutos que duró el acto ni una mención a familiares

Como familiar de tres deportados republicanos españoles acudo con otros familiares al acto, al aire libre en el parking de Nuevos Ministerios. Llega Maxi Cos Borbolla, su padre murió en los escalones de la Escalera de la Muerte. Maxi ha cumplido 100 años cumplidos, le acompaña su hijo. Son de una familia distinguida honrosamente en el antifranquismo: Jesús en la guerrilla del N. de España; su hermana enlace de guerrilla es torturada. Manuel que denuncia con fotos inigualables la Dictadura, plasma la Transición, sus fotos memorizan las agresiones a la Naturaleza cántabra. Maxi representa la memoria de todos ellos.

Yo pienso en mi larga familia de exiliados, d´ Anciens Combattants, con cinco miembros de la Résistance FranÇaise, con muchos desaparecidos, soy hija y nieta de trabajadores de CTE, o trabajadores forzados, por qué no somos invitados en este acto. He pasado varias horas buscando teléfonos del ministerio para informarme sobre el horario del acto. Me lo confirman el mismo día a las 9h 10mn. No somos invitados, pero, por los nuestros, por dignidad acudimos. Exigimos – de nuevo-invitación para años venideros.

Dado que los cuatro intervinientes se dirigieron, saludaron, a ministros, embajadores, asociaciones y amigos olvidando una y otra vez, a las sufridas familias, exigimos para años posteriores que tengan a bien aceptar nuestra presencia.

Una funcionaria amable me indicó para nosotros la última fila. No estoy de acuerdo. Somos los más importantes del acto. Ya murieron los sobrevivientes. Pero, los familiares sufrimos con ellos. Tenemos nuestros traumas heredados. Me señalan la silla junto al Señor Embajador de …Austria. No es una broma. Accedo a darle la mano de tripas y corazón y entre otras cosas, le indico que, a pesar de mis familiares deportados en Austria, estos nunca me educaron en la venganza, ni en el odio. Y pregunto, si a ellos los austriacos, les pasó lo que a los alemanes: «Papá, abuelo ¿Qué hiciste en la guerra?» y…a él le cambiaron a otra silla.

Elsa y Maxi son colocados en la última fila de sillas del acto

Empieza solemne la intervención de nuestra ministra de transportes Raquel Sánchez, anfitriona en ese espacio al aire libre con un estrado para la ocasión. Discurso correcto. Solemne. Recuerda la labor de este Gobierno y del de Zapatero por la Memoria… Como familiar no satisfecha, ¿Acaso tenemos que estar agradecidos, cuando todavía no estamos de acuerdo con ese anteproyecto de ley de Memoria Democrática con todas esas lagunas de Justicia y Reparación?

¿Han sido los deportados y exiliados reconocidos judicialmente? ¿En qué BOE aparecen sus nombres como ocurre con las Víctimas del Terrorismo? Exigimos el reconocimiento jurídico de las Víctimas del Exilio y de la Deportación.

Miramos al frente: junto a ese supositorio, que dicen memorial, están el palo con la bandera nacional rojigualda con el escudo de la monarquía y junto a ella, la de la UE, como mandan los cánones oficiales y el inmenso vacío para la bandera republicana por la que todos ellos lucharon. A los pies una corona de laureles con gran cinta de esta España oficial. También un ramillete de la Amical. Muy austero.

El memorial, no sé si es una intención de austeridad del diseñador, pero los familiares esperamos un memorial digno. Y este supositorio que así llamamos, es un insulto a su Memoria y sus familiares. Hay pueblos en España, que por poco más de diez vecinos que pasaron por campos nazis tienen unos memoriales cuatro o cinco veces más grandes, decorosos, meritorios, emotivos. ¿Madrid, la capital, representante de casi 10.000 deportados, es tan cicatera que esconde su memorial en el parking y un medio jardín de un ministerio y casi no se le ve? Poco más de un metro de altura de una torrecilla de ladrillos. No es digno de un ministerio de la Memoria, que desean que sea: democrática. No cumple con nuestros deseos y reivindicaciones ¿Qué pensarán los embajadores viendo tan pequeño memorial para tan gran causa? Nos sentimos agraviados. Exigimos un memorial digno para nuestros deportados. Para todos ellos.

Sube al estrado el querido admirado escritor Manuel Rivas para recordar el Juramento de Mauthausen de los que sobrevivieron pocos días después de su liberación. Va leyendo emocionado, recordando a esos hombres y mujeres que tanto padecieron. Quizás con su lápiz de carpintero apuntara los dolores y atrocidades que marcaron el espanto y la Memoria de todos. Pide nuevas bases de justicia social, colaboración pacífica para la construcción de los pueblos. Su discurso tiene tintes didácticos, para que el sacrificio de todas aquellas víctimas no sea en vano y pidió que la Solidaridad legendaria de los españoles sea un ejemplo.

La representante de la Amical de Mauthausen con un discurso que discurría en la Historia de la deportación, pidió inteligencia al Gobierno y moderación a ciertos grupos políticos.

Hubo sensibilidad en las palabras del Señor Ministro F. Bolaños. Tachó de héroes a aquellos hombres y mujeres, que tuvieron la desgracia de padecer tan horribles experiencias. Los señala como ejemplo de lealtad no sólo a la bandera, sino a sus ideales. Se regocija por las imágenes de la Liberación del Campo de Mauthausen. Y de nuevo valora la labor del Gobierno.

Rebusco en mi Memoria y aparte de la exhumación de Franco a otro cementerio (con los gastos de flores y el cuidado; homenajes de un lado a otro; subvenciones que provocan enfrentamientos y rivalidades; escasos recursos, etc…etc… No, siento que los míos fueron desamparados en vida, lo continúen siendo fallecidos. Algo no cuadra. No se tocará la Ley de Amnistía; ni las reparaciones; ni serán reconocidos jurídicamente las víctimas…ni…ese largo etc… Un año más nos embarga la tristeza. Se necesita un debate crítico. No caigamos en el postureo y foto oficiales.

Un grupo de portavoces de grupos minoritarios a finales de marzo, se reunieron con Víctimas, en Madrid, y estuvieron de acuerdo o TODO o NADA. Muchos familiares de victimas del franquismo así lo deseamos.

El ministro muy amablemente se acercó a nosotros. Nuestra bandera republicana por la que lucharon todos ellos era bien visibles. Le dimos una carta de reivindicaciones relacionados con la deportación antes mencionadas y fotos de otros memoriales (de Laredo, de Borges Blanques, de Ciriego, de Camargo, etc..)que hagan comparaciones. Que se avergüencen de lo de Madrid.

¿Por qué no dar palabra al dolor familiar? ¿Por qué no dársela al Embajador de Austria para que exprese su pesar por lo que hicieron? ¿Por qué dárselo a representantes de asociaciones que no nos representan, ni tienen familiares? ¿Acaso interesa invisibilizar, enmudecer a los familiares y luego dicen que somos el meollo de lo que será la nueva Ley que no nos gusta?

En Madrid, capital de este país, nos sonroja esa oficialidad hueca. Seguiremos asistiendo cada año, hasta conseguir nuestros objetivos. Nuestros familiares, víctimas son nuestros. Heredamos su DIGNIDAD que también es nuestra. Ellos fueron fieles a la Constitución Republicana de 1931, que votaron, por la que lucharon y murieron toda su vida

Y por favor busquen un historiador asesor con sensibilidad y que sepa escuchar para la Verdad, la Justicia y la Reparación. O esto será un parche.

(1) Mittelbau Dora fue un campo de unos 60.000 deportados. Murieron allí más de un tercio de ellos. Otro tanto poco tiempo después. Se construían motores de aviones. Los propietarios eran los Thyssen

*Elsa Osaba Bailó

Querella Argentina por el Exilio y la Deportación

