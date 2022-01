Noticiero Viadero

Indignación en la derecha por que alguien ha llamado Carapolla a Carapolla . No lo he entendido bien esto ¿tiene otro nombre u qué?

El decano del colegio de abogados de Madrid dice que no quiere una justicia machista ni feminista. Supongo que sea un señor apolítico, sin pelos en la lengua, ni de izquierdas ni de derechas, con un amigo gay, que no es racista pero…

IDA se encuentra un ex novio y, tal es la sorpresa, que le regala medio millón de euros a través de una empresa. Eso he entendido.

Breivik, el noruego terrorista de extrema derecha con 77 muertos en su historial, hace el saludo nazi en la vista para su libertad condicional. O se ha enamorado en la cárcel y no quiere salir, o hay por allí algún juez español haciendo horas extras.

Undargarín tiene una amante. Cuernos en la casa real borbónica, se ve que es noticia, aunque no entiendo por qué.

La misma: «Vamos a vendercomo la última coca cola en el desierto» el que la compre se la venderá a los madrileños a precio de champagne, que no lo ha dicho, pero es su estilo.

Muere la cantante checa antivacunas Hanaka Unka, por infectarse voluntariamente de COVID. Cuando crees que no se puede ser más gilipollas, esta gente te sorprende.

Buenos días.

(No sé si habrá más noticas, yo ya paso y eso)

(Me he despertado con esto sonando en mi cabeza. No es una queja)