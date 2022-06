Noticiero Viadero

La Policía incauta a la mafia rusa el audio de una operación para silenciar a Bárcenas y salvar al PP , pero que no se llevó a cano porque los de la mafia rusa esa no están tan locos como para mezclarse con la ppera.

El algoritmo de Díaz para las horas extra pone en jaque al sector clave de la economía: el turismo y la hostelería, sector en el que se ve que si no es con esclavos, no hay economía posible.

Se rumorea que Rafa Nadal ha ganado algo. No estoy seguro, casi no han dicho nada y cuesta encontrar titulares.

Buenos días.

(Ya me he aburrido de noticias, seguid vosotros si eso)

(Me he levantado con esto pegau a la neurona. No es una queja)