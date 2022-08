Noticiero Viadero

Polémica con el plan de ahorro energético del gobierno bildubolivariano protograpense, por no dejar poner el aire acondicionado en los bares a temperatura de caña. Algo así he entendido.



El verano del Rey Juan Carlos en Abu Dhabi: en absoluta soledad y a 53 grados. El probe, solito allí con su séquito, sus escoltas y sus volquetes de putas. Y también, que bestias los de Abu Dhabi, que ponen el aire acondicionado a 53º. Una pena todo.

El infame A-Bascal ice que se habla poco del problema de la sumisión química. Es lo que tiene ir poco por el congreso. Y vivir en un mundo paralelo(s) en el que las feminazis algo de culpa tendrán en el asunto este.

En libertad bajo fianza el conde de Aguas Dulces, detenido por violar a menores. El juez le prohíbe entrar en Murcia, donde le metía el pito a niñas, así que ya no hay peligro, tranquis.

IDA no se apunta a lo del ahorro energético porque dice que eso solo trae oscuridad, tristeza y pobreza. Que miremos si no la Cañada Real. O ella misma, que de luces no anda bien y la pobreza la va repartiendo.

Algo así debió de pasar en las residencias cuando el confinamiento, que apagarían las luces y se murieron los ancianos de la misma tristeza. Aprender de los horrores, se le llama a eso.



Mueren cinco niños palestinos en un polémico incidente (ataque israelí) con un cohete (misil) en Gaza. Es lo que tienen los cohetes, que traen mucha polémica, como cuando asustan a los perretes y eso en las fiestas patronales.

El PaPaco degrada al Opus con una nueva norma. «La derogaremos» dicen que han dicho en el opus ese «o lo derogaremos, ya iremos viendo»

Se amplía la ley de secretos oficiales hasta los 60 años o más, según se vaya viendo, que el Demérito, Flipe González y esa gente están resultando muy longevos.

Al-Zawahiri

El viaje de Nancy Pelosi a Taiwan, o el tradicional «darle con un palo al avispero y salir corriendo dejando el marrón a otros» de la diplomacia yankee.

Biden da negativo en COVID, pero sigue aislado para hacerse otro test. Uno de luces.



Vox consigue expulsar de la Feria de las Naciones de Santander a las asociaciones de extranjeros, excepto la ucraniana. Los stands de los distintos países serán llevados por españoles, con barras reforzadas para poder dar palmadas de sentencia de «¿que pasa? ¿Qué la cocina española nos es internacional?» y así.

Gustavo Petro jura como primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia. Debe de ser de izquierdas como el Psoe, porque todavía no se ha oído gritar «colombiaaaa» en A3…

Pero bueno, que si es de izquierdas de las otras, ya lo derogarán.

Hieling, la tendencia de hacer hielo en casa para tener bebidas frías. Náh, que me he imaginau el principio de «2001» con los monos delante de un frigorífico y una cubitera dando vueltucas en el aire.

«Como se enfrentan los vallisoletanos al calor: ventanas abiertas, bebidas fría y comer helados» aleeee… son una civilización superior, eh. Bebidas frías… la hostia.

«Cuidado con beber agua de mar: por qué es peligroso» esto creo que lo han dicho desde el gobierno. Enga, poneros la corbata y a echar tragos.

Balenciaga vende un bolso que simula una bolsa de basura por 1.750€. O su target de clientes bebe mucha agua de mar o son putos genios, joder.

Vabbing, la nueva moda de usar el flujo vaginal como ‘perfume’ para atraer sexualmente a otros. Mira, si es por de follar, me parece bien, pero no os reproduzcáis, por favor.

La Cruzcampo entra en el ranking de mejores cervezas del mundo, ampliando así el concepto «cerveza» a cualquier líquido de tonalidad amarilla. En el ranking ese, las tres primeras son Heineken, Budweiser y Corona, que ya habían abierto camino.

Hoy es el cumpleaños del famoso filólogo, corrector y sexador de cubatas en barra de club, Saturnino García Pérez. Que se joda.

Buenos días.

(Ale, a trotar por ahí, que es mi día libre)

(De momento, marcho a la playa, que parece que a a llover)

(Me he despertado con esto en la cabeza. No es una queja)

Javi Viadero.



Me gusta esto: Me gusta Cargando...