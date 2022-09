Noticiero Viadero

Predigo que su sucesor, Carlos III el Veterano, será un Soberano Magno, Insuperable, Fabuloso, Ilustre, Respetado y Virtuoso , que fácilmente llegará a Centenario a pesar de una natural afición al brandy. (No me borréis, todos mis amigos estáis aquí)

Gusiluz Ayuso y Moreno Bonilla decretan luto oficial por la muerte de la dicha de Inglaterra. Para distinguirse de su colega madrileña, no vaya a ser que confunda a su tocaya con la del canal, el andaluz monta un paso de semana santa, ya que eso.

La escasez de cerveza en el Reino Unido podría lleva a su racionamiento. Hostia, esto si es grave y no quedarse sin reina. Me preocupa mucho, que el ferry para en Santander, a ver si nos vamos a quedar nosotros sin.

Carla Toscano , de BoVox «Claro que VOX está en contra de la mutilación genital femenina, y masculina». Coñe, ¿estos no eran sionistas?

Las cortes de CyL , con el PP y BoVox en cabeza, se niegan a investigar el incendio de la Sierra de la Culebra. No habiendo dinero para bomberos, gastarlo en investigadores es tontería.

Muñeco y los BoVox , aprueban cambiar el código de austeridad en CyL para que los altos cargos puedan recibir regalos. Y si no saben que regalar, pues que les den el dinero y ya se compran ellos algo.

Un hospital del País Vasco pide a un ciudadano que recoja su pierna amputada y se haga cargo de ella. Que hente, joder, aquí también dejan cosas por las playas que no creeríais.

David Muñoz: «pagar 385€ por una comida, no es cosas de ricos». Pues razón no le falta, no tienes por qué ser rico, con gilipollas ya vale.