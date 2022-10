Noticiero Viadero

En Andalucía , la caza será asignatura escolar en primaria. Siendo la única comunidad en la que ha subido el paro este verano, ni tan mal me parece, que algo habrá que comer.

Es que tomó unas medidas económicas como las que le gustan a IDA y tuvo que dimitir. IDA no dimite, tranquis.

Por cierto, que la dimisión de la otra, deja la puerta abierta a la vuelta de Boris. También se habla de sustituirla por una lechuga, que me parece mejor opción. O un zapato con un agujero.

Ah, espera, que ya no lo dice, que se reunió con Von Der Leyen y se lo ha explicado con dibujitos.

Vergas Llosa compara a Ayuso con Ronald Goebbels. No sé en qué estaría pensando, pero lo ha clavao.

El presidente de Murcia anuncia que va a crear 6.200 millones de empleos. No me jodas, a que me tocan tres a mi.