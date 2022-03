Noticiero Viadero

Se dispara la venta de pastillas de yodo por la creencia popular de su utilidad en una guerra nuclear. Yo estoy medio convencido que es igual de útil comer queso, pero no voy a decir nada que hay mucho gilipollas y me deja sin. Comer pizza, si eso, que abrimos el viernes.

(Re)Nacionalizar Iberdrola costaría 60.000 millones , un poco menos de lo que costó el rescate a los bancos, pero no vale la pena, que está bajando el precio de la luz. Algo así he entendido.

Los Reyes de España presidirán el comité de honor en Pampaneira del Congreso Internacional Ganarse la vida . Pues no sé de que os reís, el demérito fue presidente de la World Wildlife Fund y bien que nos parecía a todos. Bueno, no.

Se cumplen dos años del triunfo de la pandemia y aún no somos mejores personas. Tranquis, que estas cosas llevansu tiempo. Ahora enseguida. Casi ya.

Buenos días.

(Hasta aquí las noticias, que sigo de vacaciones y me empiezo a poner de mala hostia)

(Me he despertado con esto en la cabeza. No es una queja)