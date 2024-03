Nuevo podcast de La Pajarera Magazine.

La Pajarera Magazine, crece en parte por vosotras/os, para llegar más lejos y más personas. Este es nuestro segundo podcast donde contamos cosas de la historia del siglo XX sobre manera las que ocurrieron en nuestro país. Queremos llegar a más personas, a gente más joven que se entiende mejor en el audiovisual, porque entendemos que conocer bien la historia, contar los sucesos vividos presentes y pasados, de forma honesta y con datos contrastados es muy importante. No por mirar hacia atrás, no por rememorar viejos dolores que estimulen el rencor. En absoluto. A las personas que integramos La Pajarera Magazine, nos preocupa el futuro, queremos allanar el camino para que las generaciones futuras aprendan de nuestros errores, como nosotras aprendimos de los antiguos, de esa forma no se repetirán o al menos, no será por nuestra complicidad en obviar lo evidente.

La memoria construye futuro, el ser humano no es una isla que surge de forma espontanea. Formamos una cadena con nuestros ancestros y a la vez conformamos los eslabones del futuro. Nuestros hijos/as, nietas nos necesitan para llenar el hueco de la historia sobre el que ellos/as construirán su presente y prepararán el futuro. Así camina la humanidad, hacia adelante, remediando errores, corrigiendo descalabros. Aprendiendo.

Por eso llega el nuevo esfuerzo de realizar un podcast que sigue siendo gratuito como la publicación…y que mientras podamos mantenerlo, seguirá de esa forma. Detestamos el capitalismo, creemos que es una lacra a eliminar y somos coherentes con ello. Hasta donde se pueda, seguiremos regalando noticias, reportajes y saberes. Para ello, mucha gente generosa nos dona sus palabras, relatos, cuentos, opiniones, viñetas…ironías. Queremos seguir siendo la cadena que funda los odios y cercene la maldad que parece brillar pero solo es un espejo que intentamos romper.

La verdad os hará libres, dijo aquel palestino de melena y ojos profundos que crucificaron. Y nosotras, agnósticas confesas, pensamos como Él. Solo la verdad, nos hace libres porque conociéndola podremos elegir y seguir adelante.

Te dejo el enlace de nuestro podcast, que espero te guste, te suscribas a él y lo compartas por cielo, mar y aire. O por los amigos/as…

Y que gracias porque sin vosotras nada seríamos.

María Toca Cañedo

