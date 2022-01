«…O COMUNISMO»

Esta mañana, como todos los días, he vuelto al «colmado antisistema», el de la cabra, ¿se acuerdan? Para los que todavía no lo sepan, allí todo es revolucionario, comenzando por las verduras que, aquí en la Axarquía, cecean con una frescura envidiable, pasando por las frutas que sólo desfilan por sus estanterías cuando es la temporada, ya sea otoño/invierno o primavera/verano, allí sólo se vende la fruta que la tierra del lugar pone de moda.

Y uno que, desde hace mucho tiempo, traduce el «maléfico término» por «todo aquello que da sentido a la vida de los comunes«, entre los que me incluyo, he decidido hacerle frente al eslogan, vociferando con la voz, la dignidad y los versos de aquellos poetas y cantautores: que siempre, siempre votaré «comunista», porque siempre estaré a favor de la agricultura y ganadería extensiva, de la lucha contra el cambio climático, de la sanidad y educación públicas,… Que, además, me gustaría serlo, porque, según la disyuntiva que me propone la derecha y la ultraderecha (la derecha para resumir), yo elijo la libertad (pero no la del mercado), la igualdad (de oportunidades), y la justicia.