Ocupar el hueco

Si me preguntaras por qué estoy con esta persona, me resultaría bastante difícil decir la verdad.

Tengo instalado dentro un mecanismo de respuesta automática, un cuento inventado, una historia que a fuerza de repetirla incluso he acabado creyendo.

Lo que me ocurre es que de un tiempo a esta parte, cada vez que me oigo la cantinela de supuesto bienestar que me impongo narrarme y que vendo, ya pongo la cara de un niño al que con doce años pretenden hacerle partícipe aún de la existencia de los Reyes Magos.