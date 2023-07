¿Os imagináis?

En el que no se categorice a los seres humanos a través de números, por mucho que haya herramientas terapéuticas que nos sirvan profesionalmente y puedan dar luz.

Imagino un mundo en el que no se juzgue a las personas sin conocerlas, en el que no se espeten sentencias como gotas de saliva a reacción sobre las personas.

– Es que mi novio es un 8 y no veas lo líder que es.

Me cansa, me agota, el poder aparente que supone manejar un lenguaje y soltarlo sentenciosamente ante el otro, el de enfrente, quien no habla mi idioma o desconoce qué estoy queriendo decir.