Oveja perdida’ , una protesta laboral de Brai Kobla en Cuarta Pared

● Funciones de jueves a domingo, del 16 al 25 de mayo

● Brai Kobla escribe y dirige una protesta laboral que gira en torno a la conexión

entre lo social y la tecnología

● El público podrá moverse y ver la obra tan de cerca y desde la perspectiva que

quiera, al estar situado alrededor del dispositivo escenográfico

La Sala Cuarta Pared acoge la vuelta de Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no

sólo tu pastor soy sino tu pasto también, escrita y dirigida por Brai Kobla. En ella, el público

asiste a una protesta laboral en la que puede moverse libremente y modificar y probar su

perspectiva, ya que se ubica alrededor del dispositivo escenográfico. Chamán Producciones,

compañía teatral dedicada a crear obras que exploran nuevos formatos y dramaturgias,

presenta esta pieza que tendrá funciones los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de mayo.

Partiendo de conceptos como precarización laboral, fractalización del tiempo o trabajo

cognitivo (todos contenidos en la obra literaria de Franco “Bifo” Berardi), la obra investiga

la conexión entre lo social y la tecnología, en términos de afectividad y en relación a cómo

afecta a los vínculos que generamos con los demás, en un mundo donde es imposible

desconectar.



Se trata de una propuesta que, durante casi 1 hora, cada espectador y espectadora

disfrutará de pie y con pleno movimiento alrededor de la escenografía y el elenco que la

habita; Esther Sanz, Jorge Tesone, Marina Fantini y Luis Sorolla. De esta forma, se invita a

observar el día a día de trabajo de un grupo de jóvenes en una multinacional y a conocer de

cerca hasta dónde puede llegar a machacarles el capitalismo más actual.

Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no sólo tu pastor soy sino tu pasto también

ha sido premiada como mejor dramaturgia por la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y

ha recorrido Festivales Internacionales como los de Santiago Off (Chile) y Buenos Aires,

además del Festival Iberoamericano de Logroño y el BBK OFF Festival de Bilbao. Tras

participar en el Festival Essencia en julio del pasado año, llega de nuevo a Madrid del 16 al

25 de mayo, a las 20:30 h los jueves y viernes y a las 19 h y 20:30 h los sábados (doble

función) en la Sala Cuarta Pared.

En un departamento en el centro de su ciudad, un grupo de jóvenes freelancers presta servicio

a través de sus ordenadores y teléfonos móviles a una empresa multinacional, probablemente

ubicada en Silicon Valley. Ante la incomunicación y despersonalización en el vínculo laboral,

deciden organizar una protesta. Pero estas empresas operan a través de agentes impersonales

sin rostros y dentro de la complejísima maraña que es el campo de la virtualidad, donde todo se

convierte en un monstruoso algoritmo al servicio del capitalismo más avanzado.

Ficha artística:

Elenco: Esther Sanz, Jorge Tesone, Marina Fantini y Luis Sorolla

Texto y Dirección: Brai Kobla

Asistente de Dirección: Denisse Van der Ploeg

Espacio Sonoro: Luis López Pinto

Escenografía y Vestuario: Chamán Producciones

Fotografía: Andréa Aragón

Video: Alejandro Olóndriz

Diseño: Víctor Medrano Pascual

Producción: Chamán Producciones

Apoyos a la producción: Gobierno de La Rioja – IBERESCENA

Prensa: Amanda H C – Proyecto Duas

