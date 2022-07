Para que yo me entienda. Hay que reducir gasto público, dice la derecha en discurso reincidente. Por eso amplían la concesión de becas hasta los 100.000€ de renta anual. Para reducir… Lo de los chiringuitos y despilfarros izquierdiles, también son un clásico. El esoquesealoquesea que le montaron a Toni Cantó, no es chiriguito, mal pensadas somos… Es lo que viene sustituyendo a la mercería que en los años cuarenta y cincuenta le ponían los tipos adinerados a la querida. Para que se entretenga y no diera la lata, más bien. Pues eso.

Fíjate que yo pensaba que las becas se crearon como ayuda a las personas con rentas limitadas que no pueden acceder a estudios…Que tonta. Resulta que no. Las becas se conceden en la CM para que los ricos se ahorren pasta y sean más ricos. Lógico todo. Made in Ayusers.

Y una cosina. Viajes oficiales de ministros en Falcon el año 2022: 106

Obsérvese el matiz de “viajes oficiales” Es decir, viajes para hacer cosas de ministros. Cosas de ministros del gobierno de España.

Imagino que reunirse con ONU Mujer, con Gloria Steinem, y personal del gobierno de Biden que reclamaba información sobre leyes españolas tomadas por el ministerio de Igualdad, los narcopolíticos y su claque periodística no los consideran trabajo ministerial.

De toda vida de dios se sabe que las mujeres no viajamos por trabajo, somos chicas de bureo y vacación dispuestas solo para ir de shopping por la Séptima . Donde habrán visto estas feminazis a las mujeres trabajando y siendo ministras.

Menos mal que lo de la OTAN lo organizaron hombres, de haberlo hecho alguna de las ministras de UP, se diría que la pandilla se reúne para hablar de bombitas y de la regla, mismamente. Claro que para frivolité ya estaban las señoras y el señor, esposas/os de los mandatarios que compraron alpargatas, flamenco y vidrio soplado, a cascoporro. Pero no, eso es hacer alta política y vender marca España. Como hace Froilancito, Victorita y su abuelito en Qatar. ¡Uis! que ellos son de sangre azul, se me olvidaba que andábamos por el Medievo. Que despiste, oye.

Y por último y no menos importante. Supongo que las diversas asociaciones de prensa que velan con esmero por el buen nombre de la profesión y los currículos impolutos de universitarios, habrán tomado nota de las falsedades, mentiras, calumnias, manipulaciones de casi todos los medios españoles. Prensa escrita y televisiones. ¿O no? quizá es que solo se hace mal si eres de izquierda, lo de ser de derecha y defender al poder mediático y establecido, da patente de corso. Que se me olvida siempre.

En ABC, llaman al viaje de la ministra: viaje proabortista. A continuación hacen un detallado informe de lo que cuestan los viajes de las MINISTRAS de UP…ojo, al dato.

Nada se habla del costo de los viajes de ministros…ni del de Isabel Díaz Ayuso o de cómo le califican. En España, solo gasta las mujeres ministras de izquierda. Que, oye, quizá lo de Ayuso, supuso un gran avance para la ciencia y la modernidad de la Comunidad Madrileña, no quiero hablar por hablar, porque a lo mejor doña Isabel y su staff consiguieron contratos importantes para vender las anchoas que procrean, como percas, en el Manzanares y afluentes y se comercializan por el mundo a cascoporro. Seguro. Por eso no digo nada negativo de ese viaje. Eso se lo dejo a la prensa, las televisiones y a los narcopolíticos (los llamo narcopolíticos porque tengo pruebas fotográficas de la tierna amistad entre el jefe de la oposición y Marcial Dorado, conocido y potente narcotraficante de la ría de Arousa) También se lo dejo a doña Cristinita Cifuentes experta, ella sí, en cleptomanías varias.

Repito, lo de hablar por hablar, no va conmigo, eso es cosa de los periodistos con cachet. Esos que tienen poltrona, y medios de verdad que salen a antena si saber si Montero iba en viaje oficial o de fin de curso.

Si alguien pudiera explicarme, desde la derecha, con cierta coherencia lo que no entiendo, les estaría sumamente agradecida. Es que una es cortita y no llega . En serio. Cosa de nacer plebeya, será, digo yo.

María Toca Cañedo©

