Paradojas sin sentido

Me desayuno hoy con la noticia de que se va a celebrar una cumbre de líderes europeos con el tema fundamental del “carnet de vacunación“. Hablan de que se van a enfrentar dos posturas: por una parte, la señora, que defiende mantener el rigor en las restricciones de los desplazamientos no necesarios -el turismo, desde la perspectiva alemana, no lo es- y el equipo de Sánchez que defenderá la implementación del “carnet” para dejar la puerta abierta de este verano a los desplazamientos turísticos.