“Las crisis, los malos gobernantes, incluso los microorganismos más diabólicos pueden doblegarse, antes o después. El arte, en cambio, no. El arte es indestructible porque forma parte consustancial de nuestra naturaleza como seres vivos”

Pilar Bardem

Ignoramos si Pilar Bardem pudo ser otra que cosa que lo que fue. Lo cierto es que debía estar predestinada desde su nacimiento y crianza. Nació en Sevilla, como pudo nacer en cualquier otro sitio de la geografía teatral española, el 14 de Marzo de 1939. Sus padres, Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro, eran primeros actores de la escena española. Titiriteros que vagaban por la geografía de teatro en teatro llenando con su arte los escenarios españoles. La saga Bardem es larga en talento artístico, con su hermano el director de cine, Juan Antonio Bardem y un sobrino guionista de éxito, Miguel Bardem Aguado. En una autobiografía escrita muchos años después nos contaba entre otras cosas que antes de andar ya gateaba por los camerinos del Teatro Español y del Infanta Isabel mientras sus padres actuaban.

La vida profesional de Pilar Bardem no comienza siguiendo los pasos familiares. Influida por un jesuita amigo decide estudiar Medicina para salvar vidas de gente sencilla. Quiere ir a la India con el fin de colaborar con la madre Teresa. Llega hasta tercero de carrera. Durante el tiempo universitario, en plena dictadura, salta la conciencia política y rebelde de Pilar. No tenía difícil su despertar , su hermano Juan Antonio, dirigía un cine enfrentado a la dictadura y peleaba contra la censura franquista desde una ideología comunista y valiente.

Pilar se implica en luchas universitarias mientras estudia, pero en una ocasión en que acude con su madre a un desfile de modas, una modelo enferma y la organizadora se fija en la joven de cuerpo escultural y cara de rasgos fuertes y hermosos proponiéndola desfilar…Decide dedicarse a la moda y se convierte en “maniquí” que era como llamaban entonces a las modelos. Balenciaga, Loewe, Carolina Herrera fueron marcas para las que desfiló, entrando poco después a trabajar en la tienda de Loewe.

Pilar deseaba una familia, quizá porque la suya era un pequeño oasis en el Madrid de postguerra. Confesaba que la grisura de la ciudad masacrada por el hambre y la represión acababa al cruzar el umbral de la puerta de su casa donde la risa, el amor y la solidaridad reinaban.

Con solo 23 años , un 24 de Octubre de 1961, se casa con un estudiante de Económicas que ha conocido en la Universidad, José Carlos Encinas que pertenece a una familia burguesa adinerada. Los negocios en los que se mete Encinas se arruinan, cambia de trabajo de forma constante. Tiene un carácter bronco, agresivo, irresponsable y violento. Pilar, al casarse, percibe que no le ama, tienen buen sexo y una cierta camaradería pero no está enamorada. Decide, con todo, casarse pensando en formar una familia feliz con los escasos ingredientes que posee la pareja. Pronto se da cuenta del error. La agresividad y la inconstancia de Encinas hacen la vida familiar imposible.

Decide separarse con los problemas que eso supone en la época. Para entonces `Pilar ha tenido cuatro hijos, Carlos, Mónica, un bebé que muere al poco de nacer, llamado Javier y por último nace el otro Javier, es el pequeño y exitoso Javier Bardem.

Pilar, para entonces ha participado en diversas obras de teatro y realizado papeles en cine. Como forma de subsistencia, puesto que es ella la que mantiene a la familia. Viven en un continuo sobresalto económico y decide separase del marido. No se lo puso fácil el violento Carlos Encinas, en una ocasión tiroteó la puerta de la casa porque Pilar no le dejaba a los niños. Poco antes se los había llevado a Bagdad y tardó dos meses en devolverlos. Como tantas veces ocurre, el desaparecido padre, decide vengar la separación utilizando a los hijos contra la madre. Redaños no le faltaban a Pilar, incluso llegó a apretar el gatillo de una pistola mientras él la amenazaba. La pistola estaba descargada, pero eso Pilar no lo sabía.

Hubo un tiempo, durante los años setenta y ochenta, en que Pilar Bardem tenía tres trabajos en el día. Televisión, teatro y todo lo que saliera. En el mundillo teatral se decía que la ruina acechaba si la Bardem estaba en paro. Aceptaba todo para poder llevar el pan a la casa. Los dos hijos mayores, Carlos y Mónica, cuidaban del pequeño mientras la madre/loba trabajaba.

Es imposible desglosar los papeles que realizó. Más de ochenta películas, 43 obras teatrales, 31 series de televisión. Le concedieron el Goya a la mejor actriz de reparto por “Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto” En la misma gala, a su hijo, Javier, le concedieron otro Goya y a su sobrino Miguel, como guionista, también. El imperio Bardem del arte.

Fue una luchadora no solo en su vida personal sino que estuvo en vanguardia de cualquiera de las luchas políticas y solidarias que se forjaron en el país. Como feminista peleando contra la violencia machista y a favor del aborto. Encabezó la resistencia y la contestación contra el gobierno de Aznar en la guerra de Irak, con aquel famoso NO A LA GUERRA, que encabezaron durante la gala de los Goya y llevaron al Parlamento. Lucho denodadamente por conseguir que no hubiera dos funciones teatrales participando en las luchas sindicales de actores hasta la consecución de los derechos solicitados. Quizá su lucha más enconada la desarrolló a favor del pueblo saharaui. Dedicó tiempo, dinero, empeño y mucho amor a la causa del Sahara. Tanto es así que su hijo Carlos confesaba hace poco que siendo muy joven y careciendo de todo en su casa, no entendía como su madre sacaba dinero para apoyar a los saharauis. “No teníamos calefacción, trucábamos el contador de luz, pero mi madre entregaba siempre algo para la causa…Llegué a sentir rabia. Luego entendí que por poco que se tenga siempre, siempre, hay que ser solidarios” Así era Pilar.

Nunca consiguió la separación del marido y mantuvo una relación penosa durante toda la trayectoria hasta que en 1996 una leucemia la convirtió en viuda. Los hijos, que apenas tuvieron contacto con él, le cuidaron y hasta ella besó su cadáver sin rencor y con perdón. Jamás ha contado nada de su vida en pareja, más que lo vertido en su autobiografía, siempre mantuvo una discreción absoluta y no se prestó a descreditar al padre de sus hijos, por más merecimientos que debía de hacer para ello. Confesó en su autobiografía que el gran amor de su vida fue Agustín Gonzalez.

Presidió la asociación AISGE(Artistas, intérpretes, Sociedad de Gestión) desde el año 2002 hasta el 2018 en que se despidió con un emotivo mensaje. “Alguna vez he comentado que me siento actriz casi desde el mismo día en que vine al mundo, hace algún que otro año ya. O, si queremos quitarle un poco de énfasis al asunto, desde que tengo uso de razón. Adoro esta profesión con todas mis fuerzas, me enorgullezco de haber dejado mi impronta en ella siempre que las circunstancias lo han permitido”, comenzaba. “Solo puedo confesaros, para quien quiera leerlo, que mis hijos, mi oficio y el compromiso con la sociedad y las causas que considero justas han sido y son mi vida”

En los años noventa su carrera se afianzó con papeles memorables. Incluso con setenta años protagonizó un desnudo en una película sobre amores tardíos.

Fumadora empedernida, bebedora de buen whisky, enfermó de cáncer de pulmón y de colon tanto que la mantuvieron alejada del mundo cinematográfico en los últimos años, pero no de la lucha política ni del activismo social. Siempre estaba para las causas justas. Nunca desoía la voz de la injusticia.

Murió rodeada del amor de sus hijos, nietos y familia en general en Madrid, la ciudad donde vivió, el 17 de Julio de 2021. Poco tiempo después el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, en nombre del gobierno del Sahara Occidental, la concedió en un emotivo homenaje la ciudadanía saharaui. https://fisahara.es/noticias/pilar-bardem-recibe-la-nacionalidad-saharaui-a-titulo-postumo/

Nada mejor como epitafio a una mujer singular, símbolo de lucha feminista y social.

María Toca Cañedo©

https://www.youtube.com/watch?v=LuxeNzrLkd0

