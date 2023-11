Que envidia da Portugal

A estas alturas sobra explicar lo que ha ocurrido en el país vecino y admirado porque conocerán de forma somera los hechos. El primer ministro Antonio Costa, ha dimitido el pasado martes porque, según sus palabras, se pone a disposición de la justicia sin ningún privilegio que le otorgue el cargo, con el fin de aclarar las sospechas que se ciernen sobre su gobierno y las personas cercanas a él.

Quede claro que no hay ninguna acusación sobre Antonio Costa, pero sí sobre los colaboradores cercanos, como su jefe de gabinete, el alcalde de Siñes, dos altos administrativos, el ministro Joao Galamba y el Presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa de Ambiente. Costa, manifiesta que le ha cogido por sorpresa las detenciones y la investigación pero…ante la duda, dimite.

Antonio Costa preside un gobierno de mayoría absoluta en Portugal, y esto que suele ser una suerte para los gobernantes, es una gran desgracia para los gobernados porque a las mayorías absolutas las carga el diablo. Ya saben aquello de que el poder corrompe y el absoluto corrompe absolutamente. De eso sabemos en España bastante y si no pregunten a personas informadas sobre los gobiernos de mayoría absoluta conseguidos por el PSOE o el PP.

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2022-03-24/que-es-el-litio-y-cual-es-el-papel-que-juega-en-la-guerra-de-ucrania_3396949/

Ignorábamos que en Portugal, ese hermano pequeño que ocupa la parte occidental de la península hispánica, tenía litio, mineral que se ha convertido en oro debido a las nuevas tecnologías para las que es imprescindible. Además se están creando las infraestructuras de unas plantas de hidrogeno verde -otra fuente de energía poderosa para el futuro, quizá la única que tienen futuro- y ahí surgió el problema. Lo típico en estos casos: concesiones a amigotes, permisos para ocupar terrenos no aptos…Que nos van a contar que las españolas/es no sepamos. Lo que nos deja en pasmo es que ante las dudas, el primer ministro, dimita.

Ojiplaticas nos ha dejado por la falta de costumbre en eso de las dimisiones previas. Un primer ministro exitoso, respetado y refutado en la Unión Europea, tanto que se le pensaba para puestos de importancia internacional. Un primer ministro que ha ganado elecciones dejando en la cuneta a partidos a la izquierda de su socialdemocracia domadita y liberal…Y dimite porque sus colaboradores han metido la mano. Perplejidad total.

Frente a ello tenemos las noticias que nos llegan de que el ex ministro de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, imputa al PP como acusado en la Kitchen, como responsables subsidiarios a “título lucrativo” en la causa que está implicado. Que ya saben ustedes que se trató de la persecución, acoso y casi derribo a Bárcenas con la intrusión y pseudo secuestro de su familia.

Nos suena a música celestial porque aquí, en la parte española de la península, las cloacas del Estado han investigado y triturado a personajes de un partido de izquierda hasta llevarlo a la aniquilación. Y no ha pasado nada.

Quizá a ustedes, queridas lectoras/es, se les hayan olvidado las contiendas de corrupción vividas hace nada porque ahora el PP anda entretenido y entreteniendo con sus primos, los “gamberretes” de la ultraderecha, quemando contenedores, atacando policías y exhibiendo la bandera del pollo y saludos nazis por las calles cercanas a las sedes socialista. Andan tan entretenidos y la prensa con ellos, que a nadie se le ocurre preguntarles si no sería fetén que emularan un poco al colega portugués.

Claro, que ellos andan trasteando para que no se amnistíen delitos de sediciones y urnas que pedían una república catalana. Y eso es traición a la patria, acto terrible y condenable a penas de galera por lo menos. Delito de terrorismo dice ese juez/político/ultamontano que es García Castellón. El afinador. Al señor que se le traspapelan los procesos de sus amigos del PP pero, justo cuando se pretende una coalición con Puigdemon se saca el delito de terrorismo de la chistera…Puigdemon una persona que pudo ser desleal al estado español, cometer una ilegalidad…pero lleva exiliado -sí, exiliado, no huido, porque Europa no ha considerado delito para extraditarle- desde 2017 y el resto de participante en el Procés han cumplido penas de cárcel.

Este juez que junto a los okupas del CGPJ, hacen filibusterismo político de alto voltaje sin cumplir con las leyes que dicen defender además de saltar por encima de la separación de poderes como si de un plinto se tratara… Cinco años que llevan los chicos del CGPJ ahí, ocupando un puesto de trabajo que no les corresponde. Y el portugués Costa, dimite por si acaso. La contradicción se explica sola ¿verdad?

Por eso encabezo el artículo confesando mi envidia. Envidia que me pone verde cuando comparo la dignidad de un primer ministro que se pone en manos de la justicia dejando su cargo, para ser investigado ante el mero atisbo de sospecha. Ante la sospecha de que sus colaboradores “sus colaboradores, insisto” hayan sido corruptos. Mientras aquí seguimos buscando quien coño será M. Rajoy y quien martilleó los discos duros de Génova 13 cuando iban de camino a inspeccionarlos…Perdonen que no les escriba la lista de todos los procesos en los que se inmersionó el PP (que sí, que también los ERES de Andalucía) y quedó impune. Y nadie dimitió.

Claro que quizá en el PP, no se fijen en el ejemplo portugués porque andan entretenidos con las juergas nocturnas con los primos ultras. Putosalvando a España, se llama la juerga en la que andan con nocturnidad los cachorrillos de Génova y Bambú (una de las dos sedes de Vox en Madrid, que tiene dos…) pasándoselo pipa en este otoño caliente con sus bengalas fogateando contenedores mientras “abrazan” a policías capitaneados por la capitán Araña que es la reina de la democracia (oh, genuina inventora del Tamayazo) como es doña Esperanza Aguirre y bien llamados a diana por Aznar y su pupila Ayuso.

Desde que conocí Portugal lo amé profundamente por hermoso, por su gente tan amable soportando con estoicismo el energumenismo español que los ha considerado los pobres a humillar (les aseguro que he pasado vergüenzas con ciertos comportamientos hispanos) por su bella revolución, que nos hace pensar que la utopía existe y la mece la brisa del Atlántico, pero ahora la admiración me crece exponencialmente hasta la envidia más irredenta.

Si me pierdo ya saben donde encontrarme. Hermanas/os portuguesas, solicito amparo y refugio…

María Toca Cañedo©

