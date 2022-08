Que me quieran.

«Cuanto más autónoma o menos necesitada me muestro, más miedo tengo a perder algo de lo que se denomina feminidad o a resultar menos deseable, tengo que confesarlo», me dijo ella en consulta.

No se trata de no tener vínculos o amor, se trata de no tener que elegir entre los demás y tú.

«El dejó la relación después de cinco meses, sin una explicación clara y con muchos te quiero y te amo mediante, María. Y yo tuve un dolor agudo, ansiedad y una colonización del pensamiento acerca de él durante mucho tiempo.

Me decía que me amaba, que me amaba. Y yo no entendía nada«.