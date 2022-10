¡QUE NO…! ¡QUE NO TRAGO!

Me gusta

Pues señoras y señores, paradójicamente, los que no quieren a España , van a beneficiar a la mayoría de españolas y españoles, facilitando su aprobación. Por el contrario, los amadores de esa España «emputecida» por el dinero negro, de paraísos y bancos suizos nos despreciarán, despreciándolos. Como despreciaron y nos depreciaron con su voto contrario a los ERTES, a la subida del salario mínimo o a la eutanasia….

Se aprobarán con el apoyo, de Esquerra republicana de Cataluña, del PNV y de Bildu, entro otros. Es decir, aquellos que no tienen devoción a la bandera ni a «esa patria».

Resulta que se van a aprobar previsiblemente los presupuestos generales para 2022 , que van a contar con el rechazo pleno de toda la derecha, es decir, de los que tienen como pedigrí el amor a la bandera, y a la patria, que, supongo, ya sabrán que no son homologables para todas las personas que habitamos España . Es decir, mientras la bandera es, para estas señorías, la simbolización de un cúmulo borroso e informe de sentimientos de clase, de familia y de «cuentos al amor de la lumbre«, la patria es el lugar, donde, según ellos, deben vivir sólo unos pocos: los de su clase y su pensamiento y «los comunes» que los sigan. Todo lo demás, todos los demás, les sonará a traición y a traidores.

En este país de nuestros dolores, se han aceptado ya determinadas paradojas como moneda de cambio, como algo normal, tanto, que para una gran mayoría han dejado de serlo o nunca lo han sido. Mientras que para otros, entre los que me encuentro, se han transformado un unas «ruedas de molino» indigestas hasta el vómito.

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.