Que no se note.

Me asusto cuanto alguien me espeta que no parezco feminista o que no soy una «de esas feminazis».

Creo en ese instante que seguramente sigo instalada en el rol que se me asignó al nacer y me muestro muy adorable, complaciente, atenta, escuchadora sin replicar, disculpadora de cuñados sociales, algo pasiva en el debate o muy contemporizadora.