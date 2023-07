Nacida en Terrassa en 1947, en plena posguerra cuando el manto de plomo franquista se auguraba largo. Quizá su familia mantuviera la ilusión de que la reciente victoria aliada condujera a nuestro país hacia un amanecer democrático. Si fue así pronto se les pasó la esperanza porque cuando Rosa aún era muy niña se vio claro que la cosa seguiría de forma infinita porque a las democracias Occidentales, la península ibérica estaba asegurada con fronteras de plomo ante el nuevo enemigo. El bloque soviético. Y a ese peligro supeditaron e hicieron la vista gorda de lo que ocurría aquí.

En casa de Rosa se conocía bien lo que fue la lucha republicana, la guerra se había cobrado víctimas algunas de ellas ni sabían donde estaban y si podían volver. No volvieron porque las fauces de Mauthausen devoraron a sus tíos. Desconozco si fue ese el motivo para que la joven Rosa Toran se inclinara a estudiar historia, pero podría asegurar que algo tuvo que ver. Las familias españolas de los años cincuenta, sesenta, setenta…hasta ahora mismo, no tenían historia. Se entiende que hablo de los que perdieron la guerra, porque en el otro bando, no había más que asomarse a la calle, visitar una iglesia, colegio o centro publico para encontrar monolitos, nombres y recuerdos que glorificaban los muertos. Sus muertos. No los más de trescientos mil que yacían y yacen en cunetas sin nombre. No los miles de exiliados que vagaron su nostalgia por el mundo. No los cuatro mil que fueron asesinados en el campo donde condujeron a los españoles, Mathausen, entre otros. No los que cayeron en las trincheras de la Resistencia, o del ejercito regular que a las ordenes de De Gaulle vencieron a los nazis. Sobre esos muertos se extendió un silencio opresivo, terrible que nos hurtó a todos su historia.