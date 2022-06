Saltar la reja

No hay nada como saberse potador de las ensoñaciones del pueblo, de sus creencias más firmes, de sus pasiones. Ahora, mientras lee las palabras del borrador se imagina aclamado, vitoreado por los suyos, su victoria será incontestable, histórica.

En lo que no reparará el candidato y seguro Presidente a la Junta de Andalucía será en que miles de andaluzas y andaluces esta noche, esta madrugada apelmazarán los servicios de urgencias buscando una atención que, difícilmente, llegará antes de las cuatro o cinco horas de espera, una atención que recibirán de unos profesionales desbordados, muchos de ellos y ellas con contratos precarios, que, con una sonrisa nerviosa, intentarán tapar su impotencia y las carencias de un sistema de salud en vías de extinción o de privatización.

No pensará en los miles que esperan una ecografía retrasada meses o una operación que les quite los dolores insufribles que padecen, asociados a miedos sobre el futuro de su salud. No pensará en los miles de sanitarios expulsados o en los que han tenido que emigrar a otros lugares, buscando unas condiciones dignas. La Blanca Paloma seguro que se apiadará de ellos. Así se lo pedirá cuando, como Presidente de la Junta de Andalucía, acuda al templo.