Ser Fuertes

Esta creencia propia y esa visión ajena mantenida es una trampa enorme.

Invisibiliza las necesidades genuinas y reales, coloca y sitúa relacionalmente a unas con los otros en una posición de desigualdad frente a las demandas, ya que se presupone automáticamente que hay a quien no le hace falta nada, quien anda sobrada y con holgura de todo y que, por lo tanto, no es necesario dar a quien ya tiene o a quien no “necesita“.