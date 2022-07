Sexta, mentiras y cintas de audio

Otra diferencia importante es que, mientras las voces de la izquierda abertzale abogan por la reparación de las víctimas, la eliminación de los ongi etorris e incluso el mismoha reconocido el daño causado y ha afirmado en varias ocasiones que ese dolor nunca debió ocurrir,no solo no condena sino que directamente reivindica los gobiernos del franquismo o los ataques de violencia callejera ultra (se hacen fotos ante estatuas vandalizadas publicando mensajes amenazantes como “”). No me puedo imaginar qué hubiera pasado si, cuando un político recibía un sobre con balas en este país, como los que recibióhubieran salido políticos abertzales a mofarse en los medios. Pero aquí siempre nos quedará un hueco enpara reírnos conmientras su partido señala a los menas o al colectivosque luego reciben palizas muy españolas y mucho españolas. Amenazas que para el periodismo patrio son imposibles de relacionar entre sí, pero lano duda en lanzar comunicados de auxilio cuando se denuncian malas praxis de los periodistas. España es ese país en el que a un pseudoperiodista comose le permite provocarsistemáticamente a la portavoz dey, cuando esta, pacientemente, le dice que no le va a responder, llamarla “hija de puta” sin que le quiten la acreditación.