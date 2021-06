SI TIENE OTRA SOLUCIÓN, DÍGALA

Hay un problema en C ataluña , un problema de urgente y obligatoria solución. Es una herida abierta que amenaza con infectarse, con gangrenarse, con originar males fatales o cuando menos crónicos y dolorosos.

El Gobierno propone indultos, dejar que el tiempo, el trato razonado y civilizado, la convivencia y las buenas prácticas políticas curen al paciente y sanen las lesiones y los agravios. Pasar página, empezar de nuevo. Reconstruir lo arruinado. Algo es algo. Por mí, que indulte el Gobierno a quien tenga que indultar si es por el bien de todos. Ningún indulto ha traído tragedias a España . No me consta.

Hay españoles de bien que rechazan los indultos. Conocerán otras medidas más eficaces para despejar el atolladero catalán. Dígannos una sola alternativa al indulto. Media, aunque sea. Los indultos no son el camino, vale, pero dígannos qué harían ustedes para desestancar el conflicto catalán. No les pedimos una fórmula magistral, tan solo un pequeño remedio alternativo, un amago de idea, un anteproyecto de solución, un algo, como dicen en mi pueblo. Un algo político, un algo distinto a los palos, al enjaulamiento, al garrote vil, al auto de fe, a los gritos, al “a por ellos”. Quizá exista esa solución, pero tenemos que saberla. Si usted la sabe, deje de chillar y dígala. Si no la sabe, cállese y suelte la antorcha.