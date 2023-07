Acabo de ver un documental precioso sobre el nacimiento y primeros años de vida de un niño con Síndrome de Down y seguro, lo hubiera visto con otros ojos, si no hubiera estado todo el tiempo observando a ese padre, que en breve y sin saberlo iba a abandonar este mundo y a ese hijo y su pareja, siguiendo escrupulosamente las reglas de este juego llamado vida que nos ha tocado vivir.

Es por eso que ahora, tumbada en la cama para una supuesta siesta de domingo, no me entra el sueño, porque no dejo de pensar en la enorme, grandísima, titánica importancia del aquí y el ahora.