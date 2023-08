SIR OLIVER BERRYCLOTH Y AMELIE MOREAU

Teniéndome por una furibunda germanófila, me fue fácil hacerlo delatar a germanófilos auténticos que acabaron en manos de la resistencia o en las mazmorras de la Gestapo acusados de terroristas. Ya digo: un desastre. Didier tenía debilidad por mi tarta de manzana y por mí mismo. Llegó a pedirme matrimonio, con eso lo digo todo. No le importaba mi masculina ronquera ni mi siempre indepilable bigote ni mi olor a infiernillos y a tabaco negro. Didier Bertrand me amaba de verdad, tanto o más que mi esposa, a la que adoro.

Didier me recitaba versos de Víctor Hugo y me tocaba las nalgas y las tetas postizas y a cambio yo le sonsacaba información sobre los tejemanejes de la Policía. Que nadie se llame a engaño, así de prosaica es la vida de un espía. En cuestión de amoríos, Didier rivalizaba con el teniente coronel Albert Christoph Müller Von Holstein-Gottrop, quien también me tocaba las tetas postizas y me recitaba poemas de Goethe a la hora del té frente a la chimenea. Yo a cambio le sonsacaba fechas y lugares de redadas, líneas de investigación, movimientos de tropas…