SOBRE LO TRASCENDENTE («Una de Romanos»)

Me parece relevante esto, porque una de las miopías del documental de Fernando León de Aranoa, ha sido ésta: intentar que la persona sobrepase a sus canciones, dando protagonismo a un Sabina en una decadencia integral, una imagen que edifica mucho menos que sus textos. Algo que le viene ocurriendo desde hace ya algún tiempo. Sé que la opinión que estoy dando es muy arriesgada, desde el momento que no he visto el documental entero -seguramente no lo veré- pero los fragmentos que he podido ver por distintos medios y algunas críticas fiables de personas que lo han visto, de momento, me parecen más que suficientes.