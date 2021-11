Sofia de Mello Breyner

Este es el tiempo

De la selva más oscura

Hasta el aire azul se ha vuelto rejas

Y hasta la luz del sol se ha vuelto impura

Esta es la noche

Densa de chacales

Pesada de amargura

Este es el tiempo en que los hombres renuncian

Nunca más

Nunca más

caminarás en los caminos naturales.

Nunca más te podrás sentir

invulnerable, real y densa.

Para siempre está perdido

lo que más que todo procuraste:

la plenitud de cada presencia.

Y será siempre el mismo sueño, la misma ausencia.

«La poesía es de las raras actividades humanas que, en la época actual, tratan de salvar la espiritualidad. La poesía no es una especie de religión, pero no hay un poeta, ya sea creyente o no, que no escriba para la salvación de su alma, ya se llame amor, libertad, dignidad o belleza»

Sophia de Mello Breyner Andresen.

Nació Sophia de Mello Breyner en Lisboa un seis de Noviembre de 1918, su padre era de origen danés. El abuelo Jan Henrik Andrezen se instaló en Oporto en el siglo XIX. Su padre, Joao Henrique Andresen, fue propietario de la Quinta de Campo Alegre, hoy es el Jardín Botánico de la Universidad de Oporto. La madre, María Amelia de Mello Breyner, que a su vez era nieta del conde Herique de Burteay e hija del conde de Mafra.

Con esos antecedentes su vida familiar se desarrolló dentro de la alta burguesía portuguesa, sin embargo fue gracias a una criada que descubrió la poesía, ya que a los tres años le recitaba poemas que ella aprendía de memoria. Cierto es que antes de aprender a hablar también su abuelo le recitaba a Camöes y a Antero de Quental.

Durante su adolescencia escribió innumerables poemas, lo hacía casi de forma compulsiva. La naturaleza, la espiritualidad y el entorno en donde pasaba las vacaciones, la playa de la Granja y las fiestas navideñas al estilo tradicional nórdico, le influye en su poesía.

En 1936 comienza sus estudios universitarios de Filología clásica en la Universidad de Lisboa. Aunque no terminó la carrera recibe una gran influencia de los clásicos que se verá reflejado en su obra, de forma especial la literatura griega.

Durante el tiempo universitario militó en movimientos católicos colaborando con la revista Cuadernos de Poesía.

En 1939 regresa a Oporto donde sigue escribiendo. Es curioso que la poeta más importante contemporánea de Portugal, editara su primer libro, Poesía, financiado por su padre y con una tirada de sólo 300 ejemplares, donde recopiló sus poemas juveniles. Corre el año 1944, dos años después contrae matrimonio con el periodista, político y abogado Francisco de Sousa Tavares. El matrimonio se establece en Lisboa.

Tiene cinco hijos, todos con grandes y prestigiosas carreras y durante la crianza escribe cuentos infantiles. Lentamente, influida por el pensamiento progresista de su marido que al ser periodista, le pone en contacto con la dura realidad de la dictadura salazarista su obra evoluciona hacia una crítica social. Comienza la militancia activa en contra de la dictadura, llegando en 1968 a presentarse a las elecciones con la Oposición Democrática. Es cofundadora de la Asociación Nacional de Ayuda a los Presos Políticos

Después de la Revolución de los claveles forma parte del Partido Socialista siendo elegida diputada a la Asamblea Constituyente por Oporto. Su marido se presenta por el Partido Socialdemócrata.

Su obra que ha sido un compendio de canto a la naturaleza, a la espiritualidad, al mar, se hace más mundana, más crítica a la vez que va tomando altura hasta convertirse en una de las voces más importantes de la literatura lusa.

Es la primera mujer en recibir el Premio Camoes en 1999 que es el más prestigioso galardón literario de Portugal. En España le concedieron en 2003 el Premio Reina Sofía de Poesía, que tuvo que recoger su hijo, el también escritor, Miguel Sousa Tavares porque se encontraba enferma, muriendo al años siguiente, después de estar ingresada unos días en la Clínica de la Cruz Roja de Lisboa, cosa que sucedió el dos de Julio del 2004.

La obra de Sofia de Mello Breyner es la que sigue:

Poesía

Poesia (1944)

O Dia do Mar (1947)

Coral (1950)

No Tempo Dividido (1954)

Mar Novo (1958)

O Cristo Cigano (1961)

Livro Sexto (1962)

Geografía (1967)

11 Poemas (1971)

Dual (1972)

O Nome das Coisas (1977)

Navegações(1977)

Ilhas (1989)

Musa (1994)

O Búzio de Cós e outros poemas (1997)

Cuentos

Contos exemplares (1962)

Histórias da Terra e do Mar (1984)

Teatro

O Bojador (1961)

O Colar (2001)

Ensayo

O nu na antiguidade classica (1975)

Hoy sigue siendo agasajada, la plaza de la Graça ha pasado a llevar su nombre y sus poemas ligados al mar están inscritos cerca de la costa lisboeta.

María Toca Cañedo©

