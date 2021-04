SUEÑOS DE GRANDEZA

Me gusta

Sí, todo un espectáculo que a mí me gustaba disfrutar la mayoría de las tardes mientras degustaba un hoyo de pan y aceite. Tardes de una felicidad sencilla que hoy se me han vuelto a convertir en sueño.

-Hija mía, habla con tu hijo, no es normal que tenga como sueño ser zapatero de Sabiote. Ni más, ni menos que un vulgar zapatero, toda su vida echando medias suelas, y además de Sabiote, donde dicen que el que no es tonto es cipote…

-Y si no, párroco -apostillaba mi padre -que trabajan media hora al día y con vino- con la consiguiente mirada retorcida de la sufrida compañera.

Sobre JuanJ Jurado 14 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.