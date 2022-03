SUPERHEROINA

–Pero bueno, Angélica ¿no habíamos quedado en ya que no ibas a volar? Van tres veces en dos meses. Así no hay terapia que lo resista.

–¿Y no te dije también que no te expandieras? Tienes que acostumbrarte a la altura y peso normal de las mujeres. Si te empeñas en destacar…

–Así me gusta, mujer (bueno, es un decir). ¿Qué me cuentas?

–A las fiestas de noche no quiero ir más, Peter. No estoy preparada. No lo voy a saber hacer. –Gira y gira la gran sortija azul en su dedo anular–. Lo que bailan no me sale. Lo que comen, beben y lo otro no lo puedo ni probar.

Otra lágrima rueda por sus mejillas.