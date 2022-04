TAN PEQUEÑO

– Yo creo que sería mejor que hablaras con mi hija, la verdad. Últimamente me aturdo mucho, me dijo ella.

Me mira con ojos de pena algodón y justifica su autoimpuesta torpeza.

– Mira, te voy a contar lo que me pasa. Así lo mismo me entiendes mejor. Cuidé de mi madre durante los últimos doce años en que estuvo enferma. Poco a poco se fue apagando y no me dio ninguna guerra, era muy buena persona y no se quejaba por no molestar. Pero claro, estaba en cama y eso hacía que yo no tuviera mucha vida con mi marido ni para mis hijos.

Cuando ella falleció, cayó mi marido enfermo, María, y también está en cama; hay que hacérselo todo y apenas me reconoce. Me mira, sonríe y da besos al aire. Me gusta cuando hace eso porque siento que todavía está conmigo.

Y lo más duro para mí de todo esto. Hace dos años murió mi hija en cuatro meses, de una cosa muy mala.

Yo todo lo anterior lo tenía y lo tengo asumido, pero lo de mi hija no puedo, de verdad que no puedo. No es justo.

Tan joven y con tanto por hacer.