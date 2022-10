Todas, sin darnos cuenta.

Todos esos dolores punzan más, nos hacen más sangre que otros, por no esperados, por traicionar quizá una confianza previa colocada en un lugar que no corresponde, tal vez por una falsa ilusión de hermandad, un anhelo.

Poder tener confianza real en las amigas, el cuidado mutuo, el señalamiento sin hacer sangre de quien no opina como tú, el reconocer nuestra propia envidia negada, no favorecer el chismorreo y el descrédito de otra igual, manifestar la disconformidad o el distinto parecer con una compañera sin lesionarnos, alejarnos de relaciones que no nos hacen bien sin cuchillos por medio, ni tanto dolor que no podamos ni cruzarnos por la calle con esas personas y mantener las miradas limpias, cargando con la mochila de ofensas como un pedrusco.