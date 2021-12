UN ÁGUILA EN LA HABITACIÓN 99

Mientras se afeita, el hombre observa a su perro a través del espejo. Percibe algo raro en el animal, que está tumbado de través en el hueco de la puerta del baño, en una postura no habitual, como retorcida. Maldito chucho, qué le pasará ahora. El hombre tiene prisa. Esta tarde ha conseguido quedar por fin con la rubia, los dos solos. Termina de peinarse hacia atrás y pasa por encima del perro hacia la habitación, a por la corbata y la chaqueta.

Titán abre unos ojos tristes al recibir un ligero puntapié. Trata de incorporarse, pero se lo impiden unas garras traseras, enganchadas a su pelo largo de lebrel. Gimotea un poco, está bien educado y no se permite armar alboroto. El hombre gira hacia él desde la puerta de la habitación: «No, tú no vienes, no admiten perros. Tranquilo, chico. Ni se te ocurra hacer ruido, eh». Cierra con llave y desaparece dejando un intenso aroma a colonia en la anodina habitación 99.