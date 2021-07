USTEDES PERDONEN…

Inmediatamente, he reaccionado como un resorte. Mi mente, vigía permanente de peligros y vacunada contra las malas ideas, me ha puesto a buen recaudo: imposible, cuidado, eso no puede ser la felicidad, qué te has creído, maleable mortal, la felicidad cuesta, la felicidad se anuncia en televisión y radio, la felicidad cotiza en bolsa, la felicidad duerme atractiva en los estantes de las grandes superficies comerciales…