Me gustan los helechos.

Uno de mis lugares favoritos para esconderme (no sé muy bien de qué, pero me escondía a menudo. Algo que ver con auto excluirme, creo) era el ribazo boscoso que había un poco más adelante de la casa de Isabel y Nene, camino del cierro del Cagigal. Había mucho helecho ahí, alguno casi tan alto como yo, y me gustaba jugar entre ellos, tocarlos, rascar las manchitas marrones de su envés.